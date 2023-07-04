В том числе для Google Bard и Cloud AI.

Компания Google в очередной раз обновила политику конфиденциальности своих сервисов. Теперь она может применять общедоступную информацию для обучения моделей искусственного интеллекта, в том числе чат-бота Bard.

Предыдущая редакция документа предусматривала сбор данных для бизнес-целей, в том числе исследований и разработки продуктов. По новой политике Google оставляет за собой право собирать и использовать любые данные, до которых сможет дотянуться – в том числе публикации в соцсетях.

Мы можем собирать информацию, находящуюся в публичном доступе, для обучения моделей искуственного интеллекта от Google и развивании таких сервисов и функций, как "Google Переводчик", Bard и возможности Google Cloud, связанные с использованием ИИ – говорится в новой политике Google.

В качестве примера "заимствования" пользовательских данных, которые Google может использовать для обучения своих алгоритмов, упоминается "информация о вашей компании на веб-сайте".

Журналисты отмечают, что этот апдейт может вызвать новую волну скандалов, связанных с нарушением авторских прав на различный контент. К примеру, дизайнеры могут предъявить претензии по поводу копирования или использования их оригинальных работ в генераторах изображений на основе нейронных сетей.

Поисковик Google стал более "человечным" – уже можно опробовать

Недавно в поисковой системе Google появилась новая вкладка Perspectives. Она добавляет в ответы релевантную информацию от обычных людей с форумов и соцсетей, в том числе из TikTok, Twitter, YouTube и Reddit.

"Перспективы" можно найти в виде вкладки рядом с другими фильтрами, такими как "Изображения" и "Карты". В Google уверены, что сегодня больше востребована информация от реальных пользователей, а не компаний или брендов.

Также УНИАН сообщал, что Google значительно "прокачала" Chrome для смартфонов. Теперь пользоваться "Переводчиком", "Объективом" и другими Google-сервисами можно, не покидая браузера.

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