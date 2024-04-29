По словам Ильи Евлаша, сразу достаточно сложно установить тип БПЛА, который использует враг.

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона прокомментировал воздушную атаку РФ в ночь на 28 апреля, во время которой оккупанты использовали беспилотники неустановленного типа.

"Когда дроны атаковали Николаев, достаточно немного времени прошло от момента пуска. Враг атаковал с временно оккупированной территории Херсонской области. И до подлета к самому городу, где были сбиты эти беспилотники, ударные дроны, прошло около получаса. Выявить, что это за дрон, пока он находится в воздухе - достаточно сложно. Для этого предварительно можно использовать только параметры высоты и скорости", - сказал Евлаш.

Он пояснил, что для детального установления типа дрона нужна экспертиза специалистов. Они должны изучить обломки, после чего станет точно известно, чем именно враг бил по Украине.

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"Не стоит здесь искать сенсации, скорее всего, это были именно "Шахеды". Однако, иногда из-за малого количества времени, большой дистанции, достаточно сложно сразу установить тип дрона", - пояснил Евлаш.

Кроме того, представитель Воздушных сил прокомментировал возможное появление новых дронов РФ, таких как модифицированных "Шахедов" или реактивных БПЛА.

"Это пока что на этапе только информационном. Мы знаем, как российская пропагандистская машина любит преувеличивать свои достижения. Сейчас они используют разведывательные дроны различных типов. А что касается ударных, самыми распространенными у них являются именно "Шахеды", которыми они почти ежедневно наносят удары по Украине", - заявил Евлаш.

БПЛА неустановленного типа - что известно

В ночь на 28 апреля российские оккупанты применили против Украины четыре беспилотника типа Shahed и пять БПЛА неустановленного типа. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все БПЛА типа Shahed и один дрон неустановленного типа были уничтожены.

Комментируя информацию о дронах неустановленного типа, начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук отметил, что РФ применяет по Украине различные типы дронов. Это обычно "Орланы-10", Zala, Supercam, а гораздо реже - "Форпост" или Mohajer-6. Он добавил, что неустановленные БПЛА скорее всего были разведывательными.

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