По словам Ильи Евлаша, технически, Польша имеет такую возможность.

Представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона прокомментировал недавний массированный ракетный удар по Украине.

В частности, накануне стало известно, что во время массированного удара, одна из российских ракет подлетела к границе с Польшей. Варшава же поднимала в воздух свои истребители.

"Раньше, когда российская ракета временно залетела в воздушное пространство Польши, тогда уже звучали разговоры, что страна могла бы закрыть небо хотя бы в западных областях нашей страны. Это позволило бы нам использовать станции и пусковые установки, которые находятся для прикрытия наших гражданских объектов на западе Украины и переместить их на другие направления", - сказал Евлаш.

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Он также отметил, что технически у Польши есть возможность закрыть часть неба над Украиной.

"Поскольку и большого радиуса действия у них есть системы ПВО, которые могли бы наносить эти удары. Однако, для этого нужна политическая воля. И это уже больше разговор с нашим дипломатическим корпусом, которые могут это согласовать. Это облегчило бы нам жизнь в определенной степени. Поскольку, мы могли бы использовать дефицитные установки для борьбы с тактической авиацией, управляемыми ракетами, крылатыми ракетами. Это нам пригодилось бы", - отметил Евлаш.

Российско-украинская война: важные новости

По данным Генштаба, РФ наращивает количество атак на фронте. Так, за прошедшие сутки враг 131 раз пытался прорвать линию обороны Украины.

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