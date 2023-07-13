Пользоваться разговорным ботом можно будет на украинском языке.

С сегодняшнего дня украинцы могут воспользоваться всеми возможностями искусственного интеллекта Google Bard на украинском языке. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Искусственный интеллект - это тренд, которым необходимо овладеть каждому. Он уже стал частью нашей жизни, поэтому нужно знать его возможности. Понимать, какие задачи можно делегировать ИИ и как автоматизировать определенные процессы. Можно игнорировать искусственный интеллект или бояться его. Но лучше в нем разобраться, чтобы стать профессиональнее и успешнее", - отметил Федоров.

В сообщении от Минцифры отмечается, что искусственный интеллект Bard может слушать ответы, а не только читать их; сохранять историю разговоров; экспортировать код Python в Replit (в дополнение к Google Colab); делиться разговорами с друзьями.

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Проверить возможности разговорного бота Bard можно по ссылкой.

Также отмечается, что данный инструмент доступен в большинстве стран мира и на самых распространенных языках. В общем, взаимодействовать с Bard можно на более чем 40 языках, включая украинский, арабский, китайский, немецкий и испанский.

В 2023 году мир отключил возможности приложения ChatGPT

Как сообщал УНИАН, в начале 2023 года искусственный интеллект ChatGPT вызвал настоящий ажиотаж в мире. Этот чат-бот способен легко и уверенно отвечать на самые разные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а по скорости роста обогнал даже TikTok.

Хотя недавно новая соцсеть Threads обошла ChatGPT и стала самым популярным приложением в мире. С момента запуска 6 июля новая соцсеть Threads, конкурент Twitter, собрала 100 миллионов пользователей, что делает творение Марка Цукерберга самым быстрорастущим онлайн-сервисом в истории.

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