Ангелина Усанова показала фото с церемонии награждения.

"Мисс Вселенная Украина 2023" Ангелина Усанова стала победительницей конкурса красоты "Miss Eco International 2024" в Египте, который состоялся 28 апреля. Теперь украинка станет послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде, а также будет участвовать в программах, которые помогают планете.

Как известно, в прошлом году Ангелина Усанова заняла первое место на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная - 2023" в Сальвадоре. Там она также получила награду за лучший национальный костюм. Кроме того, за ум, интеллект и активную позицию, ее наградили знаком отличия "Голос перемен".

На своей странице в Instagram победительница опубликовала кадры с награждения. Ангелина Усанова традиционно получила корону самой красивой девушки и статуэтку.

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Что касается "Miss Eco International", то это самый известный и самый большой конкурс красоты на Ближнем Востоке. Главной целью организаторов является поиск самой красивой девушки, которая будет выступать за экотуризм и сохранение природы. Конкурс принимает участниц из 85 стран под лозунгом "Красота ради цели: окружающая среда".

Что известно об Ангелине Усановой

Ангелина Усанова не только модель, но и певица и автор песен. В своих композициях она воспевает тему мира в мире, экологию, а также пишет о любви. Девушка училась в Индии и Австрии, после чего получила титул мастера йоги.

Ангелина имеет четкую гражданскую позицию. С начала полномасштабного российского вторжения она неоднократно проводила благотворительные концерты, где собирала средства на помощь пострадавшим от войны украинцам.

Также она искала жилье для украинских беженцев за рубежом, оказывала моральную поддержку, в частности проводила медитации, сеансы йоги. В дополнение, Усанова собрала немалую сумму средств, которую передала на покупку авто для ВСУ.

Напомним, ранее платье Ангелины Усановой "Мир в огне" покорило судей "Miss Eco International 2024".

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