Фристайлист принес Украине единственную медаль юношеской Олимпиады-2020 (фото)

Игры уже подошли к концу.

Украина завоевала одну медаль на юношеских Олимпийских играх, которые завершились в швейцарской Лозанне.

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В последний день соревнований Орест Коваленко сумел стать бронзовым призером по фристайлу в дисциплине биг-эйр, показав результат 179.50.

Украинца смогли обойти только чех Матей Шванцер (186.00) и американец Киран Фаган (183.00).

В медальном зачете минувшей Олимпиады Украина разделила последнее место вместе со сборными Беларуси, Грузии, Лихтенштейна и Новой Зеландии. Топ-3 зачета составили Россия, Швейцария и Япония.

Стоит также отметить, что украинские спортсмены завоевали три медали в хоккее и фигурном катании, но сделали это в смешанных интернациональных командах, поэтому в зачет эти награды не шли.

УНИАН ранее сообщал о том, что звездные украинские спортсмены получат финансовую поддержку от НОК для подготовки к зимней Олимпиаде-2022.