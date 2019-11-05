Звездные украинские спортсмены получат финансовую поддержку от НОК для подготовки к зимней Олимпиаде-2022

Деньги начнут выплачивать уже в ноябре.

Национальный олимпийский комитет выделил 10,5 миллиона гривень на олимпийские стипендии для 30 элитных украинских спортсменов.

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Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Звезды украинского биатлона, фристайла, фигурного катания, санного спорта, лыжных гонок, сноубординга и скелетона начнут получать деньги уже с ноября и получат последнюю часть суммы 28 февраля 2022 года - после окончания Олимпиады в Пекине.

"Поддержка атлетов является приоритетным направлением в деятельности Национального олимпийского комитета. Мы всегда находим пути помощи нашим спортсменам, которая является крайне важной. Уверен, что эти персональные стипендии будут способствовать лучшей подготовке украинцев к зимним Олимпийским играм в Пекине-2022", - заявил президент НОК Сергей Бубка.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

УНИАН ранее сообщал о том, что представлен логотип Олимпиады-2024.