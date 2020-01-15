Полный комплект за день: Украина завоевала первые медали на Юношеской Олимпиаде (фото)
20:28, 15 января 2020Другое
68 0
Украинские спортсмены отличились в хоккее и фигурном катании.
Хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько / фото: НОК Украины
Украинские спортсмены завоевали первые три медали на зимних Юношеских Олимпийских играх, которые в эти дни проходят в Лозанне.
Об этом сообщает НОК Украины.
Хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько завоевали награды в рамках дебютного турнира в формате "3 на 3". В данных соревнованиях команды были укомплектованы спортсменами из разных стран.
Трошкин в составе команды "Green" стал обладателем золотой медали, а Пасько вместе с командой "Red" выиграл серебро. В финале команда Трошкина выиграла со счетом 10:4.
фото: НОК Украины
Еще одну медаль Украине принесли фигуристы София Нестерова и Артем Даренский. Спортивная пара выиграла бронзу в соревнованиях смешанных интернациональных команд в команде "Team Vision".
фото: НОК Украины
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский пловец стал вице-чемпионом международного турнира в Китае.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter