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Полный комплект за день: Украина завоевала первые медали на Юношеской Олимпиаде (фото)

20:28, 15 января 2020
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Хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько / фото: НОК Украины

Об этом сообщает НОК Украины.

Хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько завоевали награды в рамках дебютного турнира в формате "3 на 3". В данных соревнованиях команды были укомплектованы спортсменами из разных стран.

Трошкин в составе команды "Green" стал обладателем золотой медали, а Пасько вместе с командой "Red" выиграл серебро. В финале команда Трошкина выиграла со счетом 10:4.

фото: НОК Украины

Еще одну медаль Украине принесли фигуристы София Нестерова и Артем Даренский. Спортивная пара выиграла бронзу в соревнованиях смешанных интернациональных команд в команде "Team Vision".

фото: НОК Украины

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский пловец стал вице-чемпионом международного турнира в Китае.

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