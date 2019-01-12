Анахайм проиграл Питтсбургу и уступил десятый матч подряд в НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:7.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге "Питтсбург" отыграл четыре шайбы в матче с "Анахаймом", который проиграл в 10-й раз подряд.

Матч закончился со счетом 4:7, сообщает официальный сайт лиги.

После первого периода "Анахайм" отлично себя чувствовал и наверняка был уверен, что сможет прервать рекордную в истории клуба серию из 10 поражений. Команда выигрывала со счетом 4:0. Но у "Питтсбурга" (25-13-6) на этот счет было другое мнение. "Пингвинз" забили семь голов за второй и третий периоды, отправив "Дакс" в десятый нокаут подряд.

Главными виновниками этого стали оформивший хет-трик Джейк Гюнтцель и впервые в сезоне набравший 4 (1+3) очка Евгений Малкин. Также заметную роль сыграли Фил Кессел (гол, две передачи) и Таннер Пирсон (два гола). "Пингвинз" одержали 10-ю победу в 11 встречах, а вратарь Мэтт Мюррей отразил 21 бросок и продлил личную выигрышную серию до девяти игр.

"Анахайм" (19-18-8) в последний раз выигрывал 17 декабря - в матче как раз против "Питтсбурга". В последних 10 матчах "Дакс" сыграли 0-7-3 и на одно очко отстают от зоны плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат

11 января.

Каролина – Баффало – 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 10 Ферланд (Слэвин, Терявяйнен), 1:1 – 19 Скиннер (Райнхарт, Далин), 2:1 – 24 Уильямс (ван Римсдайк), 2:2 – 25 Поминвилл (Далин, Родригес), 3:2 – 25 Ахо (Ферланд), 4:2 – 32 Ахо (Терявяйнен, Ферланд), 4:3 – 56 Окпосо (Сканделла, Гиргенсонс).

Виннипег – Детройт – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Танев (Перро, Лаури), 2:0 – 19 Уилер (Шайфли, Коннор), 3:0 – 24 Литтл (Коннор), 3:1 – 30 Гленденинг (Хелм, Гронек), 3:2 – 46 Чоловски (Нильсен, Крунвалль), 4:2 – 59 Коннор (Труба, Уилер).

Калгари – Флорида – 4:3

Шайбы: 0:1 – 6 Хоффман, 0:2 – 20 Юбердо (Йэндл), 1:2 – 30 Фролик (Шилингтон, Баклунд), 2:2 – 35 Джиордано (Хэмоник, Фролик), 3:2 – 48 Ткачак (Фролик), 4:2 – 58 Монахан (Линдхольм, Годро), 4:3 – 59 Дадонов (Барков, Ватрано).

Анахайм – Питтсбург - 4:7