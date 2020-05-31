Шахтер - Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Поединок украинских грандов пройдет без болельщиков.

В воскресенье, 31 мая, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" встретятся в рамках 24-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч пройдет на НСК "Олимпийский".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.

Начало поединка - в 17.00.

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Номинальным хозяином поединка является донецкая команда, но игру перенесли в Киев - "горняки" решили до конца сезона переехать из Харькова в столицу. Тем не менее, преимущество киевлян в этом аспекте все равно прослеживается с трудом, ведь матч будет проходить при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Лимит присутствующих на стадионе - всего 200 человек.

"Шахтер" опережает "Динамо" и "Зарю" на 13 очков, поэтому речи про чемпионскую гонку не идет. Скорее свою задачу решают динамовцы, которые ведут борьбу за серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов.

Шахтер - Динамо: анонс матча

В этом сезоне команды провели друг с другом четыре поединка. В Суперкубке и 1/8 финала Кубка сильнее были киевляне - 2:1 и 2:1 в овертайме соответственно. Зато в двух матчах УПЛ победу праздновал "Шахтер" - 2:1 и 1:0.

После выхода из карантина команды провели всего по два контрольных поединка и вряд ли успели набрать оптимальные кондиции.

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Онлайн-трансляция матча

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