Всеукраинское дерби в новых реалиях: анонс матча Шахтер - Динамо

31 мая состоится матч лидеров украинского футбола.

Донецкому "Шахтеру" и киевскому "Динамо" в первом официальном матче после длительной паузы предстоит встретиться друг с другом. Матч пройдет 31 мая на НСК "Олимпийский" в рамках 24-го тура УПЛ.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.

Стартовый свисток прозвучит в 17.00.

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"Шахтеру" и "Динамо" придется столкнуться с новыми реалиями. Так, несмотря на то, что матч будет проходить на "Олимпийском", номинальным его хозяином будет "Шахтер", который оставшиеся домашние поединки сезона 2019-2020 проведет в Киеве. Однако этот фактор не будет играть особой роли для команд, так как встреча пройдет без зрителей. На матче сможет присутствовать максимум 200 человек, включая всех участников игры.

Командам придется столкнуться не только с рядом необходимых процедур, связанных с мерами предосторожности, но и с двумя новыми правилами: пять замен вместо трех и 20 футболистов в заявке, а не 18.

Шахтер

Перед остановкой сезона "Шахтер" потерпел свое второе поражение в УПЛ - "горняки" в 23-м туре проиграли "Заре" со счетом 0:1.

Несмотря на это, "Шахтер" комфортно лидирует в чемпионате. Подопечные Луиша Каштру набрали 59 очков и опережают "Зарю" и "Динамо" на 13 пунктов.

Перед возобновлением сезона "горняки" провели два контрольных матча против клубов Первой лиги, одержав две крупные победы. Сперва со счетом 4:1 был разгромлен "Рух", а затем со счетом 4:0 удалось победить "Олимпик".

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Динамо

"Динамо" свой предыдущий официальный матч провело еще 15 марта. Киевляне сыграли вничью с "Десной" (1:1), и этот результат на тот момент отбросил их на третье место в таблице.

У "Динамо" после 23 туров в активе 46 очков. С учетом матчей "Зари" и "Десны" в 24-м туре киевляне занимают уже четвертое место в таблице УПЛ, но даже одного очка хватит, чтобы выйти на второе.

В рамках подготовки к возобновлению чемпионата "Динамо" провело два контрольных матча. Сперва киевляне сыграли вничью с "Рухом" (0:0), а затем провели два тайма по полчаса против "Олимпика", одержав победу - 2:0.

Встречи в этом сезоне

В этом сезоне гранды украинского футбола встречались друг с другом уже четыре раза. В матче за Суперкубок Украины киевляне одержали победу со счетом 2:1, а в 1/8 финала Кубка Украины с тем же счетом победили в овертайме. В то же время в рамках УПЛ дважды выигрывал "Шахтер" - 2:1 в первом круге и 1:0 во втором.

Ориентировочные составы

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик, Степаненко, Тайсон, Соломон, Марлос, Мораес

"Динамо": Бойко, Кендзера, Шабанов, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Вербич, Караваев, Русин

Слова перед матчем

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

"Шахтер" готов. Но это не означает, что мы в идеальных кондициях. Важно, что по новым правилам разрешены пять замен, что позволяет вносить коррективы. Поединки с "Динамо" всегда важны. К сожалению, по известным причинам не будет болельщиков на трибунах. Постараемся сделать все, чтобы выиграть. "Динамо" - хорошая команда, но мы настроены только на победу".

Алексей Михайличенко, главный тренер "Динамо":

"Начало, думаю, будет очень сложным для всех команд. Переходить от тренировок к официальным играм всегда тяжело, даже в обычной предсезонной подготовке, а в данной ситуации тем более. Такова реальность - возобновляем сезон игрой против "Шахтера". Готовимся к ней. Увидим все в воскресенье".

Арбитр

Судить встречу в поле будет женская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль. Главным по VAR назначен Виталий Романов.

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