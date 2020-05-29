Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Гранды украинского футбола встретятся сразу после возобновления сезона.

31 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет матч 24-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо". Команды сыграют без зрителей.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.

Для обеих команд это будет первый официальный поединок после возобновления сезона.

Букмекеры считают фаворитом этого матча номинальных хозяев поля - донецкий "Шахтер".

На победу "горняков" дается коэффициент 1,96, на ничью - 3,65, а на то, что в матче удастся выиграть "Динамо" - 3,75.

Коэффициент на то, что "Шахтер" не проиграет - 1,27, а на то, что "Динамо" удастся набрать очки - 1,84.

Напомним, в этом сезоне "Шахтер" и "Динамо" встречались уже четыре раза. В матче за Суперкубок Украины киевляне одержали победу со счетом 2:1, а в 1/8 финала Кубка Украины с тем же счетом победили в овертайме. В то же время в рамках УПЛ дважды выигрывал "Шахтер" - 2:1 в первом круге и 1:0 во втором.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтера" и "Динамо" доверили судить женской бригаде арбитров.

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