Итальянский и украинский клубы встретятся в 6-м туре ЛЧ.

Стали известны стартовые составы "Интера" и "Шахтера" на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет в Милане.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Интер - Шахтер.

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"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Бондарь, Витао, Додо, Майкон, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тете, Тайсон

Запасные: Пятов, Шевченко, Хочолава, Сиприано, Болбат, Маркос, Соломон, Патрик, Судаков, Дентиньо, Вьюнник

"Интер": Ханданович, Хакими, де Врей, Шкриниар, Бастони, Янг, Гальярдини, Брозович, Барелла, Лукаку, Мартинес

Запасные: Раду, Станкович, Коларов, Санчес, Сенси, Дармиан, Раноккия, Наингголан, Перишич, Эриксен

"Интер" - "Шахтер": перед матчем

Матч "Интер" - "Шахтер" пройдет сегодня, 9 декабря, на стадионе "Джузеппе Меацца". Начало - в 22.00.

Перед последним туром все четыре команды группы В сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. У "Боруссии" Менхенгладбах - 8 очков, у "Шахтера" и "Реала" - по 7 очков ("горняки" выше в таблице за счет преимущества в личных встречах), а у "Интера" - 5.

По итогам последнего тура "Шахтер" может как продолжить борьбу в Лиге чемпионов, так и выйти в Лигу Европы, так и вообще вылететь из еврокубков.

Встреча "Шахтера" и "Интера" в первом круге завершилась без забитых голов - 0:0.

Также в этом году команды встречались в полуфинале Лиги Европы - тогда миланский клуб разгромил "горняков" со счетом 5:0.

Перед этим матчем "Шахтер" в УПЛ разгромил "Минай" со счетом 5:1, а "Интер" в Серии А выиграл у "Болоньи" (3:1).

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Автор: Антон Дударь