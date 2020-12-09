"Интер" и "Шахтер" разыграют путевку в еврокубки.

9 декабря на стадионе Джузеппе Меацца в Милане пройдет матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Интером" и "Шахтером".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Интер - Шахтер.

Интер - Шахтер: где смотреть матч

Начало встречи - в 22.00.

Матч первого круга "Шахтером" и "Интером", который состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский", завершился нулевой ничьей.

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Перед последним туром все четыре команды группы G сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. У "Боруссии" Менхенгладбах - 8 очков, у "Шахтера" и "Реала" - по 7 очков ("горняки" выше в таблице за счет преимущества в личных встречах), а у "Интера" - 5. По итогам последнего тура "Шахтер" может как продолжить борьбу в Лиге чемпионов, так и выйти в Лигу Европы, так и вообще вылететь из еврокубков.

Главным арбитром поединка "Интер" - "Шахтер" будет словенский судья Славко Винчич. Он в 2017-м году стал одной из главных причин вылета "Шахтера" с Лиги Европы.

Лига чемпионов, групповой этап, 6-й тур

Интер - Шахтер

Онлайн-трансляция матча

Фото с предматчевой тренировки "Шахтера":

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру:

"Я предпочитаю думать о победах, которые были у нас с "Реалом", чем о поражениях с "Боруссией" М. Ни один из этих результатов не повлияет на эту игру. Наша концентрация полностью на игре с "Интером". Все, что было до этого, нас не интересует. Мы прекрасно знаем, что мы в группе, где все команды претендуют на 1/8. Как мы пройдем "Интер"? Также как он хочет пройти через нас. С полной отдачей в игре, амбициями, внимательностью и желанием быть в 1/8 финала Лиги чемпионов".

Главный тренер "Интера" Антонио Конте:

"Этот матч не будет похож на нашу первую встречу с "Шахтером" в этом розыгрыше. Сейчас нам надо обязательно зарабатывать три очка, хотя ситуация в полузащите у нас не лучшая. Придется провести анализ и найти наилучший вариант. Я не переживаю о матче "Реал" - "Боруссия", потому что речь о Лиге чемпионов и серьезных командах. Надеюсь, медиа тоже не будут раздувать историю о их возможной договоренности. Нам надо просто выходить и играть с "Шахтером", заботиться лишь о том, чтобы одолеть серьезного соперника".

Перед матчем ЛЧ обе команды одержали победы в родных чемпионатах. "Шахтер" в Киеве разгромил "Минай" со счетом 5:1, а "Интер" в Серии А выиграл у "Болоньи" (3:1).

Текущая форма команд:

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Автор: Олег Давыгора