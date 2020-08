Арсенал - Челси: онлайн-трансляция финала Кубка Англии

1 августа в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится финал Кубка Англии сезона-2019/20, в котором за трофей будут бороться "Арсенал" и "Челси",

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Арсенал - Челси.

Начало поединка - в 19.30.

Арсенал - Челси: где смотреть матч на ТВ

Команды на пути к решающей встрече одолели по пять соперников. "Арсенал" был сильнее "Лидса" (1:0), "Борнмута" (2:1), "Портсмута" (2:0), "Шеффилд Юнайтед" (2:1) и "Манчестер Сити" (2:0). "Челси" оставил за бортом турнира "Ноттингем Форест" (2:0), "Халл" (2:1), "Ливерпуль" (2:0), "Лестер" (1:0) и "Манчестер Юнайтед" (3:1).

Из-за пандемии коронавируса игра будет проходить при пустых трибунах.

Арсенал - Челси: прогноз букмекеров

Стоит отметить, что в 2017-м году команды уже играли в финале турнира. Тогда "канониры" победили со счетом 2:1.

Всего "Арсенал" завоевал уже 13 Кубков Англии, что является рекордом турнира. "Челси" попытается взять свой девятый трофей.

Кубок Англии. Финал

Арсенал - Челси

"Арсенал" не проиграл в 28 из 31 последних матчей в Кубке Англии, тогда как "Челси" победил в 9 из 10.

Команды встречались между собой дважды в рамках сезона-2019/20 в АПЛ. На выезде победил "Челси" (2:1), а во второй раз была зафиксирована ничья (2:2).

Красочный постер к финалу от "Челси".

Тренировка "канониров" накануне финала.

