Арсенал - Челси: где смотреть финал Кубка Англии
1 августа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне пройдет финальный матч Кубка Англии 2019-2020, в котором встретятся "Арсенал" и "Челси". Команды сыграют при пустых трибунах.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Арсенал - Челси.
Начало встречи - в 19.30.
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В Украине транслировать матч в прямом эфире будет телеканал Setanta Sports Ukraine.
Отметим, что "Арсенал" является рекордсменом по количеству побед в Кубке Англии и попытается выиграть турнир в четырнадцатый раз в истории. "Челси" будет бороться за девятую победу в Кубке.
На пути к финалу турнира "Арсенал" прошел "Лидс" (1:0), "Борнмут" (2:1), "Портсмут" (2:0), "Шеффилд Юнайтед" (2:1) и "Манчестер Сити" (2:0).
"Челси" выбил из борьбы "Ноттингем Форест" (2:0), "Халл" (2:1), "Ливерпуль" (2:0), "Лестер" (1:0) и "Манчестер Юнайтед" (3:1).
УНИАН ранее также сообщал об итогах чемпионата Англии по футболу.
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