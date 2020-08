Футболисты лондонского Арсенала сломали Кубок Англии во время празднования (видео)

Лондонский "Арсенал" серьезно повредил Кубок Англии, когда праздновал победу в финале турнира.

В решающем поединке "канониры" обыграли "Челси" со счетом 2:1.

Во время празднования этого триумфа капитан команды Пьер-Эмерик Обамеянг нес Кубок к команде и намеревался поднять его над головой, но случайно уронил трофей, от которого отпало основание. Игроки отреагировали на ситуацию со смехом.

В дальнейшем Обамеянг все равно поднял чашу над головой, но при этом дополнительно придерживал ее дно.

Видео момента опубликовал Twitter-аккаунт Bleacher Report.

Arsenal really dropped the FA Cup during the trophy lift 😂 @brfootball



(via @EmiratesFACup)pic.twitter.com/vcVEHDwyMr