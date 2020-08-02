Футболисты лондонского Арсенала сломали Кубок Англии во время празднования (видео)
Лондонский "Арсенал" серьезно повредил Кубок Англии, когда праздновал победу в финале турнира.
Читайте такжеАрсенал - Челси: онлайн и видео голов финала Кубка Англии
В решающем поединке "канониры" обыграли "Челси" со счетом 2:1.
Во время празднования этого триумфа капитан команды Пьер-Эмерик Обамеянг нес Кубок к команде и намеревался поднять его над головой, но случайно уронил трофей, от которого отпало основание. Игроки отреагировали на ситуацию со смехом.
В дальнейшем Обамеянг все равно поднял чашу над головой, но при этом дополнительно придерживал ее дно.
Видео момента опубликовал Twitter-аккаунт Bleacher Report.
Arsenal really dropped the FA Cup during the trophy lift 😂 @brfootball— Bleacher Report (@BleacherReport) August 1, 2020
(via @EmiratesFACup)pic.twitter.com/vcVEHDwyMr
"Арсенал" в четырнадцатый раз в истории завоевал Кубок Англии и удерживает рекорд по этому показателю. Микель Артета выиграл свой первый титул в качестве главного тренера.
Благодаря победе в Кубке Англии "Арсенал" пробился в Лигу Европы.
УНИАН ранее сообщал о том, что команда украинца Ракицкого в похожей ситуации разбила Кубок России.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram