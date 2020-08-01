Арсенал выиграл лондонское дерби в финале Кубка Англии (фото, видео)

"Канониры" выиграли трофей в рекордный 14-й раз.

Лондонский "Арсенал" стал обладателем Кубка Англии сезона 2019-2020. В финальном матче "канониры" в дерби обыграли "Челси".

"Челси" вышел вперед уже на 5-й минуте - атаку команды через центр после паса пяткой от Оливье Жиру завершил Кристиан Пулишич. В середине тайма "Арсеналу" удалось отыграться - Пьер-Эмерик Обамеянг заработал пенальти и сам его реализовал.

На 67-й минуте Обамеянг вывел "Арсенал" вперед. Форвард обыграл соперника и мягко перебросил мяч через голкипера.

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"Челси", который с 73-й минуты после спорного удаления Матео Ковачича играл в меньшинстве, создать остроту у ворот "Арсенала" и отыграться не сумел. Заканчивали игру "синие" и вовсе вдевятером - Педро в своем последнем матче за клуб получил серьезную травму.

"Арсенал" в четырнадцатый раз в истории завоевал Кубок Англии и удерживает рекорд по этому показателю. Микель Артета выиграл свой первый титул в качестве главного тренера.

Благодаря победе в Кубке Англии "Арсенал" пробился в Лигу Европы.

"Арсенал" - "Челси" - 2:1

Голы: Обамеянг, 28 (с пенальти), 67 - Пулишич, 5

"Арсенал": Мартинес, Холдинг, Давид Луис (Сократис, 87), Тирни (Колашинац, 90+13), Бельерин, Себальос, Джака, Мэйтленд-Найлз, Пепе, Ляказетт (Нкетиа, 81), Обамеянг

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта (Кристенсен, 35), Зума, Рюдигер (Баркли, 78), Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Маунт (Хадсон-Одои, 78), Жиру (Абрахам, 78), Пулишич (Педро, 48)

Удаление: Ковачич, 73

Обзор матча опубликовал канал The Emirates FA Cup на YouTube.

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