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Команда украинца Ракицкого разбила Кубок России во время празднования (видео)

18:09, 26 июля 2020
Футбол
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Празднование Зенита завершилось разбитым трофеем / фото championat.com

Кубок над головой поднял капитан питерского клуба Бранислав Иванович, но удержать его защитник не сумел - трофей в итоге был разбит. На несколько частей раскололась крышка.

Стоит отметить, что в составе "Зенита" выступает бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ракицкий оценил свой первый год в Зените".

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