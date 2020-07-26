Команда украинца Ракицкого разбила Кубок России во время празднования (видео)
18:09, 26 июля 2020Футбол
210 0
Футболисты "Зенита" не удержали трофей в самый ответственный момент.
Празднование Зенита завершилось разбитым трофеем / фото championat.com
25 июля "Зенит" стал обладателем Кубка России после победы над "Химками" (1:0), а игра запомнилась курьезным моментом во время празднования.
Кубок над головой поднял капитан питерского клуба Бранислав Иванович, но удержать его защитник не сумел - трофей в итоге был разбит. На несколько частей раскололась крышка.
July 25, 2020
Стоит отметить, что в составе "Зенита" выступает бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий.
УНИАН ранее сообщал о том, что Ракицкий оценил свой первый год в Зените".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter