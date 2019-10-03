Лугано - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Украинская команда проведет второй поединок в группе B.

В четверг, 3 октября, состоится поединок второго тура групповой стадии Лиги Европы, в котором киевское "Динамо" на стадионе "АФГ Арена" в Санкт-Галлене сыграет против швейцарского "Лугано".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Лугано - Динамо.

Начало поединка - в 22.00.

Лугано - Динамо: где смотреть матч по ТВ

В последний раз "Лугано" удавалось победить в Кубке Швейцарии еще в августе. Итог - коллектив делит последнюю строчку в турнирной таблице национального чемпионата с "Туном" после девяти туров.

В первом туре группового этапа швейцарцы встречались с "Копенгагеном", сопротивлялись, но все равно уступили - 0:1.

Лугано - Динамо: анонс матча Лиги Европы

Победная серия "Динамо" длится уже четыре матча. Более того, динамоцы сохраняют свои ворота на замке. В последних трех турах УПЛ киевляне сумели разгромить "Ворсклу" со счетом 5:0, а затем разобраться с "Мариуполем" (1:0) и спокойно победить "Днепр-1" - 2:0.

Первый матч в группе против "Мальме" получился не из простых - на жилах киевляне вырвали тогда победу - 1:0. Дисквалификаций у команды нет, а в лазарете остаются Миккель Дуэлунд, Мохаммед Кадири и Никита Бурда.

Лугано - Динамо: прогноз букмекеров

Лига Европы, групповой этап, 2-й тур

Лугано - Динамо

Онлайн-трансляция матча

Арена, на которой сыграют динамовцы.