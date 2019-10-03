Продлить победную серию: анонс матча Лугано - Динамо

Киевское "Динамо" во втором матче группового этапа ЛЕ сыграют в Швейцарии.

Киевское "Динамо" 3 октября проведет матч второго тура группового этапа Лиги Европы. Вице-чемпион Украины на стадионе "АФГ Арена" в Санкт-Галлене сыграет против "Лугано".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Лугано - Динамо.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

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"Лугано"

Команда в настоящий момент находится в глубокой яме - не удается победить в семи матчах, в которых было всего две ничьи и целых пять поражений.

В последний раз "Лугано" удавалось победить в Кубке Швейцарии еще в августе. Итог - коллектив делит последнюю строчку в турнирной таблице национального чемпионата с "Туном" после девяти туров.

В первом туре группового этапа швейцарцы встречались с "Копенгагеном", ожесточенно упирались, но все равно уступили - 0:1.

Дисквалификаций у "Лугано" нет, а из лазарета вернулся основной форвард Карлиньос, хоть и остаются минимальные сомнения, что он не появится на поле.

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"Динамо"

Киевское "Динамо" подходило к старту в Лиге Европы с серией из шести подряд матчей без побед во всех турнирах.

Эта серия стартовала еще при Александре Хацкевиче. С предыдущим тренером "Динамо" не удалось пройти квалификацию Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч "Брюгге" (0:1 и 3:3).

В августе команду возглавил Алексей Михайличенко, однако исправить ситуацию удалось не сразу. Первый матч в группе против "Мальме" стал началом возрождения команды, если можно так громко сказать. На жилах киевляне вырвали тогда победу - 1:0.

С тех пор победная серия "Динамо" длится уже четыре матча. Более того, динамоцы сохраняют свои ворота на замке. В последних трех турах УПЛ киевляне сумели разгромить "Ворсклу" со счетом 5:0, а затем разобраться с "Мариуполем" (1:0) и спокойно победить "Днепр-1" - 2:0.

Дисквалификаций у команды нет, а в лазарете остаются Миккель Дуэлунд, Мохаммед Кадири и Никита Бурда.

Ориентировочные составы

"Лугано": Бауманн, Яо, Марич, Кечкеш, Обексер, Саббатини, Кустодио, Лаванши, Вечшей, Араторе, Карлиньос.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Цыганков, Вербич, Беседин.

Слова перед матчем

Фабио Челестини, главный тренер "Лугано":

"Настрой на "Динамо" такой же, как был на "Копенгаген". Только надеемся, что в этот раз результат будет позитивным. Сейчас мы в Лиге Европы, хочу сказать, что мы сделали что-то хорошее с игроками, и я персонально. Это то, к чему я стремился, теперь нам нужен результат".

Алексей Михайличенко, главный тренер "Динамо":

"Для Швейцарии, маленькой страны, факт того, что ее представители часто попадают в основные сетки еврокубков и выглядят там довольно хорошо - положительный момент. Кроме того, "Лугано" в еврокубках и в чемпионате - разные команды. Это совсем другая мотивация. Для некоторых игроков это вообще суперматчи. Так что все, что мы видим у "Лугано" в чемпионате, в Лиге Европы нужно умножить в несколько раз".

Арбитр

Главный арбитр - Карим Абед из Франции.