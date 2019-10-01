Лугано - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Во втором туре группового этапа ЛЕ киевляне сыграют в Швейцарии.

Киевское "Динамо" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы на выезде сыграет с "Лугано". Встреча пройдет 3 октября.

По мнению букмекеров, вице-чемпион Украины является фаворитом противостояния с бронзовым призером швейцарской лиги.

На победу "Лугано" в этом матче букмекеры дают коэффициент 3,65, на ничью - 3,50, а на победу "Динамо" - 2,10.

На то, что "Лугано" не уступит в домашней встрече (выиграет или сыграет вничью), можно сделать ставку с коэффициентом 1,79, а на то, что "Динамо" наберет очки в гостях - 1,31.

Напомним, в первом туре "Динамо" минимально обыграло "Мальме" (1:0), а "Лугано" со счетом 0:1 уступил "Копенгагену".

Как сообщал УНИАН, перед матчем против "Лугано" "Динамо" одержало третью подряд победу в УПЛ.