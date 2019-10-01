Лугано - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
14:05, 01 октября 2019Футбол
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Во втором туре группового этапа ЛЕ киевляне сыграют в Швейцарии.
Победная серия Динамо во всех турнирах насчитывает 4 матча / фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы на выезде сыграет с "Лугано". Встреча пройдет 3 октября.
По мнению букмекеров, вице-чемпион Украины является фаворитом противостояния с бронзовым призером швейцарской лиги.
На победу "Лугано" в этом матче букмекеры дают коэффициент 3,65, на ничью - 3,50, а на победу "Динамо" - 2,10.
На то, что "Лугано" не уступит в домашней встрече (выиграет или сыграет вничью), можно сделать ставку с коэффициентом 1,79, а на то, что "Динамо" наберет очки в гостях - 1,31.
Напомним, в первом туре "Динамо" минимально обыграло "Мальме" (1:0), а "Лугано" со счетом 0:1 уступил "Копенгагену".
Как сообщал УНИАН, перед матчем против "Лугано" "Динамо" одержало третью подряд победу в УПЛ.
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