Александрия - Гент: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Украинская команда проведет второй поединок в группе I.

В четверг, 3 октября, состоится поединок второго тура групповой стадии Лиги Европы, в котором "Александрия" на "Арене Львов" во Львове будет принимать бельгийский "Гент".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Александрия - Гент.

Начало поединка - в 19.55.

Александрия - Гент: где смотреть матч по ТВ

Игра с "Вольфсбургом" в первом туре стала настоящим погружением в европейский футбол высокого уровня для александрийцев. Навязать борьбу немцам на их поле не удалось - 1:3.

В текущем сезоне УПЛ "Александрия" в девяти турах одержала пять побед при трех поражениях. В последних двух турах команда сыграла вничью с "Колосом" (1:1) сразу после возвращения из Германии, а затем одолела "Львов" (2:0).

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В квалификации подопечные Йесса Торупа прошли три раунда, одолев румынский "Виторул" (6:3, 1:2), кипрский АЕК (1:1, 3:0) и хорватскую "Риеку" (2:1, 1:1).

В группе бельгийцы начали с победы над французским "Сент-Этьеном" - 3:2. В чемпионате перед вылетом во Львов подопечные Торупа одолели "Кортрейк" - 2:0.

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Онлайн-трансляция матча

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