Огорчить бельгийцев во Львове: анонс матча Александрия - Гент

"Александрия" проведет второй матч на групповом этапе Лиги Европы.

3 октября пройдет матч второго тура групповой стадии Лиги Европы между "Александрией" и бельгийским "Гентом". Команды встретятся на "Арене Львов" во Львове.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Гент".

Начало встречи - в 19:55.

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"Александрия"

"Александрия" по итогам прошлого сезона завоевала право впервые в истории клуба сыграть на групповой стадии еврокубка. В квалификации ЛЕ команда ранее играла дважды и провела шесть матчей, но пробиться в групповой этап не удавалось.

Игра с "Вольфсбургом" стала настоящим погружением в европейский футбол высокого уровня. Навязать борьбу немцам на их поле не удалось - 1:3. Ошибка вратаря Панькива, гол-шедевр Мехмеди - эти события не оставили шансов бронзовому призеру УПЛ.

Да, местами не хватало мастерства, пропустили два гола за четыре минуты, но и свои шансы у украинцев были. Банада вообще забил исторический мяч - первый для клуба на этой стадии турнира.

В текущем сезоне "Александрия" в девяти турах УПЛ одержала пять побед при трех поражениях. В последних двух турах команда сыграла вничью с "Колосом" (1:1) сразу после возвращения из Германии, а затем одолела "Львов" (2:0). В турнирной таблице УПЛ подопечные Шарана располагаются на четвертой строчке.

Серьезных потерь у команды перед предстоящей игрой нет.

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"Гент"

Бельгийцы стали чемпионами Бельгии в сезоне-2014/15, однако с тех пор команда остается без трофеев. В прошлом сезоне "Гент" стал пятым и мог не попасть в еврокубки, но все-таки стал участником квалификации ЛЕ, заменив "Мехелен", который был отстранен за участие в договорных матчах.

В квалификации подопечные Йесса Торупа прошли три раунда, одолев румынский "Виторул" (6:3, 1:2), кипрский АЕК (1:1, 3:0) и хорватскую "Риеку" (2:1, 1:1).

"Гент" - самая украинская команда турнира после "Динамо" и "Александрии". За нее выступают форвард сборной Украины Роман Яремчук, полузащитник Роман Безус и защитник Игорь Пластун. Яремчук - главная ударная сила гостей, а в новом сезоне форвард набрал свою лучшую форму в карьере.

В группе бельгийцы начали с победы над французским "Сент-Этьеном" - 3:2. В чемпионате Бельгии "Гент" занимает третье место после девяти туров, имея игру в запасе. Перед вылетом во Львов подопечные Торупа одолели "Кортрейк" - 2:0.

Ориентировочные составы

"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Гречишкин, Ковалец, Банада, Лучкевич, Ситало, Третьяков.

"Гент": Камински, Лустиг, Бронн, Нгаде-Нгаджуи, Асаре, Кумс, Овусу, Одиджа-Офоэ, Яремчук, Давид, Депуатр.

Слова перед матчем

Владимир Шаран, главный тренер "Александрии":

"Гент" - мощная команда с атлетичными, высокорослыми игроками. Играют в комбинационный футбол, импонирует их тактическая схема, много меняют позиций, хороший контроль мяча, опасны при стандартах, опытные крайние защитники полностью закрывают свои фланги. Честно говоря, у меня больше волнения перед матчами чемпионата Украины, где от нас ждут в первую очередь результатов. Но самое главное - чтобы у наших парней не было волнения. По тренировкам я вижу, что все хотят себя показать с лучшей стороны".

Йесс Торуп, главный тренер "Гента":

"Мы хорошо стартовали в трех турнирах и играем с уверенностью в наших силах. Должны продолжать в том же духе и в игре против "Александрии". Это очень важный поединок. "Александрии" нужно побеждать в домашнем матче, так что у нас должны появиться возможности поймать соперника на контратаках".

Арбитр

Главный арбитр - Йенс Мое из Дании.