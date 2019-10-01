Александрия - Гент: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Во втором туре группового этапа ЛЕ украинцы проведут домашний поединок.

3 октября в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы "Александрия" дома сыграет с "Гентом". Матч пройдет во Львове на стадионе "Украина" и начнется в 19.55.

Букмекеры считают "Александрию", которая впервые в истории выступает на групповой стадии еврокубка, аутсайдером этого матча.

На победу украинского клуба дается коэффициент 4,60, на ничейный результат - 3,95, а на победу "Гента" - 1,76.

На то, что "Александрия" сможет набрать очки, можно поставить с коэффициентом 2,14, тогда как на то, что бельгийцы не проиграют во Львове - 1,22.

Напомним, в первом туре "Александрия" на выезде уступила "Вольфсбургу" - 1:3, а "Гент" дома разобрался с "Сент-Этьеном" - 3:2.

Как сообщал УНИАН, перед очередным матчем в Лиге Европы "Александрия" в УПЛ обыграла "Львов".