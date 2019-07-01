Будет играть в испанской элите: стал известен главный претендент на Зозулю
23:31, 01 июля 2019Футбол
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Форвард не покинет чемпионат Испании.
Зозуля был лидером Альбасете / фото: Marca
Украинский нападающий Роман Зозуля продолжит карьеру в элитном дивизионе чемпионата Испании.
Об этом сообщило авторитетное издание Marca.
По информации источника, главным претендентом на игрока является "Гранада", которая только повысилась в классе и новый сезон начнет в Примере.
Также в услугах футболиста заинтересованы "Хетафе" и "Вальядолид". Зозуля выступал за "Альбасете", но в итоге не продлил контракт и стал свободным агентом.
В прошлом сезоне форвард провел 37 матчей, забил 11 голов и отдал 2 ассиста в Сегунде.
Ранее УНИАН сообщал, что Зозуля не вернется в Украине.
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