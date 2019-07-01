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Будет играть в испанской элите: стал известен главный претендент на Зозулю

23:31, 01 июля 2019
Футбол
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Зозуля был лидером Альбасете / фото: Marca

Об этом сообщило авторитетное издание Marca.

По информации источника, главным претендентом на игрока является "Гранада", которая только повысилась в классе и новый сезон начнет в Примере.

Также в услугах футболиста заинтересованы "Хетафе" и "Вальядолид". Зозуля выступал за "Альбасете", но в итоге не продлил контракт и стал свободным агентом.

В прошлом сезоне форвард провел 37 матчей, забил 11 голов и отдал 2 ассиста в Сегунде.

Ранее УНИАН сообщал, что Зозуля не вернется в Украине.

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Теги: #футбол#трансферы#Роман Зозуля