Будет играть в испанской элите: стал известен главный претендент на Зозулю

Форвард не покинет чемпионат Испании.

Украинский нападающий Роман Зозуля продолжит карьеру в элитном дивизионе чемпионата Испании.

Об этом сообщило авторитетное издание Marca.

По информации источника, главным претендентом на игрока является "Гранада", которая только повысилась в классе и новый сезон начнет в Примере.

Также в услугах футболиста заинтересованы "Хетафе" и "Вальядолид". Зозуля выступал за "Альбасете", но в итоге не продлил контракт и стал свободным агентом.

В прошлом сезоне форвард провел 37 матчей, забил 11 голов и отдал 2 ассиста в Сегунде.

Ранее УНИАН сообщал, что Зозуля не вернется в Украине.