"Есть предложения из Ла Лиги": Зозуля не перейдет в Днепр-1
11:16, 29 июня 2019Футбол
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Днепряне не будут бороться за опытного нападающего.
Роман Зозуля стал лидером Альбасете / фото: /twitter.com/albacetebpsad
Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля не перейдет в "Днепр-1".
Об этом сообщил главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко в интервью "Команда №1".
"Эти разговоры не соответствуют действительности. Зозули у нас точно не будет, потому что у него есть предложения от команд Ла Лиги", - отметил главный тренер днепрян.
В минувшем сезоне украинец провел за испанский луб 37 матчей и забил 11 голов, а также сделал 2 ассиста.
Уже 1 июля Зозуля может стать свободным агентом, если не подпишет с "Альбасете" новый контракт. Стороны продолжают переговоры.
Ранее УНИАН сообщал, что "Днепр-1" усилился героем молодежного чемпионата мира.
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