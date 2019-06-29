"Есть предложения из Ла Лиги": Зозуля не перейдет в Днепр-1

Днепряне не будут бороться за опытного нападающего.

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля не перейдет в "Днепр-1".

Об этом сообщил главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко в интервью "Команда №1".

"Эти разговоры не соответствуют действительности. Зозули у нас точно не будет, потому что у него есть предложения от команд Ла Лиги", - отметил главный тренер днепрян.

В минувшем сезоне украинец провел за испанский луб 37 матчей и забил 11 голов, а также сделал 2 ассиста.

Уже 1 июля Зозуля может стать свободным агентом, если не подпишет с "Альбасете" новый контракт. Стороны продолжают переговоры.

Ранее УНИАН сообщал, что "Днепр-1" усилился героем молодежного чемпионата мира.