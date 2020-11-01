Украинец Александр Усик провел поединок против британца Дерека Чисоры.

31 октября Александр Усик провел свой второй бой в супертяжелой весовой категории. Украинский боксер на "Уэмбли" в Лондоне встречался в ринге с британцем Дереком Чисорой.

УНИАН вел онлайн-трансляцию боя Усик - Чисора.

Усик - Чисора

Видео обзор боя (MEGOGO)

Онлайн-трансляция боя

Единогласным решением судей Александр Усик одерживает победу - 117-112, 115-113, 115-113!

"Почему так тихо?", - Александр после окончания боя остался в отличном настроении и уже веселит присутствующих.

12 - Оба боксера серьезно устали, но все равно провели трехмнутку в постоянном размене, хотя Александр все-таки бил чаще и точнее. Ждем решения судей!

11 - Довольно равным получился раунд. Чисора где-то нашел силы и старается отвечать Усику. Александр постоянно находится в движении, что позволило ему пару раз проверить челюсть оппонента с левой.

10 - Чисору порой разворачивает вокруг собственной оси после собственных ударов. Усик продолжает работать на ногах и "обстреливать" британца, стараясь не попадать в углы ринга. Чисора в целом восстановился и старается атаковать.

9 - Усик играется с Чисорой, который из последних сил бросается вперед и проваливается из-за ловких маневров украинца. Пару раз Усику тоже "прилетело", но не более того. Украинец уверенно набирает очки.

8 - Усик работает первым номером! Чисора "отличился" только попыткой удара локтем украинца. Александр, в свою очередь, хорошо прошелся по голове оппонента, но не спешит бросаться в атаку. Перед гонгом Чисоре "прилетела" очередная двойка, после которой мог наступить нокдаун, но не хватило времени.

7 - "Забирай очки" - кричат Усику. Чисора очень замедлился, что привело к закономерному действию Александра - в конце раунда украинец взорвался и сумел потрясти Чисору!

6 - В этом раунде Усик уже не забивается в углы ринга и кружит вокруг Чисоры, но попасть по британцу все равно пока сложно. Рефери разнял боксеров, когда Дерек снова схватил украинца одной рукой, а второй начал забивать его в стиле хоккейной драки.

5 - Чисора снова начал раунд серией пушечных ударов "куда попадет", но Усик прижал локти к корпусу и выдержал этот напор. Видно, что Чисора явно очень устал и чаще берет паузы. Усик начал кружить вокруг британца в своей привычной манере. "Уйди" часто звучит из угла украинца, когда Чисора наваливается.

4 - Чисора наступил на ногу Усику и тут же пробил, но рефери игнорирует эту ситуацию. Затем Александр пропустил еще пару ударов с правой. Более того, украинец даже упал, но во второй раз рефери заметил, что британец наступил на ногу Усику.

3 - Усику надо привыкнуть не отходить назад по прямой, потому что в таком случае удары Чисоры прилетают в цель. Украинец уходит от давления британца, когда начинает работать на ногах. Ситуация несколько выровнялась, Чисора попадает уже меньше.

2 - Дерек успел устать и уже не так агрессивно идет вперед. Тем не менее, серию ударов украинец все равно пропустил, но и ответил несколькими двойками, успевая проваливать оппонента с его мощными выпадами. Как только Усик останавливается - британец выбрасывает град ударов.

1 - Вот так начало. Машина по фамилии Чисора идет вперед ударами с обеих рук. Усик принял на себя целый град ударов. Британец успевал даже придерживать руку украинца и не давать ему отвечать. В конце Дерек еще и нанес удар Александру ниже пояса.

Долгожданный бой начался!

Александр Усик вышел на ринг под песню "Браття"!

Hotel California от группы Eagles - песня, под которую Дерек Чисора выходит на ринг. Виталий Кличко под этот трек выходил на битву с Ленноксом Льюисом.

Звучит любимая песня британских фанатов Sweet Caroline. Привет болельщикам, которые не смогли попасть на бой из-за медицинских ограничений.

Последние слова Усика и Чисоры демонстрируют организаторы шоу. Ждем главного - выхода боксеров на ринг.

Чисора выйдет на ринг в футболке со слоном. Это отсылка к словам Усика, который заявил: "Если бы короля зверей определяли по весу, то им был бы слон, а не тигр". Дерек хочет доказать, что слон способен на многое.

Все! Бой Селби с Камбососом завершен в пользу второго раздельным решением судей. Это был последний поединок андеркарда. Ждет главного события вечера.

Посмотреть бой пришел Энтони Джошуа. Британец владеет поясом WBO. Звание обязательного претендента на этот пояс принадлежит Усику - украинец в бою с Чисорой будет его защищать.

Look who is sitting ringside 👀 pic.twitter.com/rfIvV5Hoi8 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing__) October 31, 2020

Чисора уже надел перчатки и готов выходить на ринг.

Усик не теряет время зря.

К слову, Селби и Камбосос определят обязательного претендента на звание абсолютного чемпиона мира по версии IBF. Этим поясом владеет Теофимо Лопес, который недавно шокировал мир победой над Василием Ломаченко.

Ли Селби - Джордж Камбосос. Последний бой андеркарда и потом - выход на ринг Усика и Чисоры.

Андеркард все еще продолжается. Скорее всего, главные герои вечера выйдут на ринг около полуночи.

Концентрация Александра Усика - на пределе.

Чисора показал процесс бинтования рук.

Рефери посетил раздевалку Усика и в последний раз напомнил о правилах ведения поединка и запретных приемах.

Поддержать Чисору решил Тони Беллью, который в своем прошлом бою потерпел поражение от Усика нокаутом.

Чисора тоже приехал и уже успел показать всем средний палец.

Усик уже прибыл на стадион. Боксер вошел в помещение в маске со своей фамилией в цветах украинского флага.

"Уэмбли" в полной готовности к битве.

С прогнозами экспертов бокса на бой можно ознакомиться по ссылке.

Экс-чемпион мира Александр Гвоздик дал свой прогноз на бой. Он подчеркнул, что Усику будет сложно.

Александр Усик: "Чисора - сильный парень, который попытается меня победить. Мы готовы к этому. Я готов с этим справиться. Вероятно, он в чем-то хорош, но я не знаю, в чем именно. Я не боюсь. Меня оберегает ангел, поэтому мне не страшно. У меня нет никакого страха перед Чисорой. Я просто его побью".

Чисора перед боем пообещал избить Усика: "Я хочу избить его грубо и жестко. Я иду на войну – это все, что я знаю. Я в форме, и вы будете удивлены увиденным на ринге. Либо я его нокаутирую, либо он сдастся, сидя на табурете"

Перед боем Усик получил подарок от футболиста сборной Украины Андрея Ярмоленко.

За день до боя состоялась традиционная церемония взвешивания. Усик оказался на 17 килограмм легче, чем Чисора (98,42 кг против 115,66 кг), который устроил шоу.

Финальная дуэль взглядов боксеров:

В ходе финальной пресс-конференции перед боем Усик и Чисора обнялись, а также улыбались друг другу.

Чисора проигрывал не только Виталию Кличко, но и ряду других известных супертяжей. В частности, Тайсону Фьюри (дважды), Кубрату Пулеву, Дэвиду Хэю и Диллиану Уайту (дважды).

Чисора ранее уже дрался против украинца. В 2012 году он провел свой единственный в карьере бой за титул чемпиона мира, проиграв Виталию Кличко. Тот бой запомнился также скандальными выходками Чисоры - он плюнул в лицо брату Виталия Владимиру, а еще до боя дал пощечину Виталию во время дуэли взглядов. В ринге Кличко отомстил

В Instagram Усик показывал, как готовится к этому бою.

В этом поединке Усик будет защищать свой статус обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии WBO. Если украинец выиграет, то далее либо встретится с Энтони Джошуа, либо британцу придется оставить пояс вакантным.

Вечер бокса в Лондоне начнется в 20.00, а Усик и Чисора ориентировочно выйдут на ринг в 23.00.

Усик - Чисора: прогноз букмекеров

Бой Усика и Чисоры должен был состояться еще в мае, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Усик - Чисора: анонс боя

Украинец проведет свой 18-й бой на профи-ринге. Во всех предыдущих поединках он одержал победы. Напомним, Усик становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. После этого он перешел в супертяжи, где в прошлом году провел поединок против Чазза Уизерспуна, одержав досрочную победу.

Что касается Чисоры, то у опытного британца - 32 победы и 9 поражений.

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Автор: Антон Дударь