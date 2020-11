31 октября Александр Усик провел свой второй бой в супертяжелой весовой категории. Украинский боксер на "Уэмбли" в Лондоне встречался в ринге с британцем Дереком Чисорой.

УНИАН вел онлайн-трансляцию боя Усик - Чисора.

Единогласным решением судей Александр Усик одерживает победу - 117-112, 115-113, 115-113!

"Почему так тихо?", - Александр после окончания боя остался в отличном настроении и уже веселит присутствующих.

12 - Оба боксера серьезно устали, но все равно провели трехмнутку в постоянном размене, хотя Александр все-таки бил чаще и точнее. Ждем решения судей!

11 - Довольно равным получился раунд. Чисора где-то нашел силы и старается отвечать Усику. Александр постоянно находится в движении, что позволило ему пару раз проверить челюсть оппонента с левой.

10 - Чисору порой разворачивает вокруг собственной оси после собственных ударов. Усик продолжает работать на ногах и "обстреливать" британца, стараясь не попадать в углы ринга. Чисора в целом восстановился и старается атаковать.

9 - Усик играется с Чисорой, который из последних сил бросается вперед и проваливается из-за ловких маневров украинца. Пару раз Усику тоже "прилетело", но не более того. Украинец уверенно набирает очки.

8 - Усик работает первым номером! Чисора "отличился" только попыткой удара локтем украинца. Александр, в свою очередь, хорошо прошелся по голове оппонента, но не спешит бросаться в атаку. Перед гонгом Чисоре "прилетела" очередная двойка, после которой мог наступить нокдаун, но не хватило времени.

7 - "Забирай очки" - кричат Усику. Чисора очень замедлился, что привело к закономерному действию Александра - в конце раунда украинец взорвался и сумел потрясти Чисору!

6 - В этом раунде Усик уже не забивается в углы ринга и кружит вокруг Чисоры, но попасть по британцу все равно пока сложно. Рефери разнял боксеров, когда Дерек снова схватил украинца одной рукой, а второй начал забивать его в стиле хоккейной драки.

5 - Чисора снова начал раунд серией пушечных ударов "куда попадет", но Усик прижал локти к корпусу и выдержал этот напор. Видно, что Чисора явно очень устал и чаще берет паузы. Усик начал кружить вокруг британца в своей привычной манере. "Уйди" часто звучит из угла украинца, когда Чисора наваливается.

4 - Чисора наступил на ногу Усику и тут же пробил, но рефери игнорирует эту ситуацию. Затем Александр пропустил еще пару ударов с правой. Более того, украинец даже упал, но во второй раз рефери заметил, что британец наступил на ногу Усику.

3 - Усику надо привыкнуть не отходить назад по прямой, потому что в таком случае удары Чисоры прилетают в цель. Украинец уходит от давления британца, когда начинает работать на ногах. Ситуация несколько выровнялась, Чисора попадает уже меньше.

2 - Дерек успел устать и уже не так агрессивно идет вперед. Тем не менее, серию ударов украинец все равно пропустил, но и ответил несколькими двойками, успевая проваливать оппонента с его мощными выпадами. Как только Усик останавливается - британец выбрасывает град ударов.

1 - Вот так начало. Машина по фамилии Чисора идет вперед ударами с обеих рук. Усик принял на себя целый град ударов. Британец успевал даже придерживать руку украинца и не давать ему отвечать. В конце Дерек еще и нанес удар Александру ниже пояса.

Долгожданный бой начался!

Александр Усик вышел на ринг под песню "Браття"!

Hotel California от группы Eagles - песня, под которую Дерек Чисора выходит на ринг. Виталий Кличко под этот трек выходил на битву с Ленноксом Льюисом.

Звучит любимая песня британских фанатов Sweet Caroline. Привет болельщикам, которые не смогли попасть на бой из-за медицинских ограничений.

Последние слова Усика и Чисоры демонстрируют организаторы шоу. Ждем главного - выхода боксеров на ринг.

Чисора выйдет на ринг в футболке со слоном. Это отсылка к словам Усика, который заявил: "Если бы короля зверей определяли по весу, то им был бы слон, а не тигр". Дерек хочет доказать, что слон способен на многое.

Все! Бой Селби с Камбососом завершен в пользу второго раздельным решением судей. Это был последний поединок андеркарда. Ждет главного события вечера.

Посмотреть бой пришел Энтони Джошуа. Британец владеет поясом WBO. Звание обязательного претендента на этот пояс принадлежит Усику - украинец в бою с Чисорой будет его защищать.

