Недавно ЕК направила на рассмотрение стран Европы 14 пакет антироссийских санкций.

Подготовительная работа Еврокомиссии по 14-му пакету санкций против РФ и принятые министрами энергетики стран-членов ЕС газовые соглашения позволят без проблем одобрить новые санкции в отношении российского экспорта СПГ.

Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. В интервью Эстонской общественной телерадиовещательной компании чиновница сказала:

"Мы никогда не предлагаем санкции, ущерб которых для европейской экономики превысит их негативное влияние на российскую экономику". Видео дня

Симсон подчеркнула, что газовый пакет, который одобрили министры энергетики стран-членов ЕС, уже успешно прошел голосование в Европарламенте - он вступит в силу 21 мая.

Инициатива предусматривает возможность правительствам стран-членов ввести ограничения на поступление российского СПГ в газовые сети Европы.

"Этот шаг уже был сделан без санкций, но теперь также займутся вопросом об ограничении или усложнении продажи Россией СПГ третьим странам и его перевалки в европейских портах", - заявила еврокомиссар по энергетике.

Новый пакет санкций против России

Ранее стало известно, что Еврокомиссия направила на рассмотрение стран Европы 14 пакет антироссийских санкций. Сообщалось, что ограничения будут введены и против российского СПГ.

Эксперты прогнозируют, что новые санкции против российского сжиженного природного газа повлияют примерно на четвертую часть доходов РФ от продажи этого вида топлива. Среди прочего, они должны заблокировать участие европейских компаний в будущих проектах СПГ в России.

Напомним также, что в Евросоюзе предложили ввести ограничения на 11 судов, помогающих россиянам поддерживать войну.

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