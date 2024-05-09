Военную карьеру Александр Трепак начинал со службы в разведывательных подразделениях ВСУ.

Новоназначенный командующим Силами специальных операций ВСУ, бригадный генерал Александр Трепак был старшим военным начальником по обороне аэропорта Донецка в 2014 году, получил звание героя Украины, а также награжден орденами Богдана Хмельницкого I, II, III степеней за мужество и героизм.

Александр Трепак - биография

Родился Александр Трепак 15 сентября 1976 года в семье военнослужащего. После окончания школы в 1993-м решил пойти по стопам отца и стал военным в четвертом поколении. Карьеру начинал со службы в разведывательных подразделениях ВСУ.

С 2008 года проходил службу в рядах 3-го отдельного полка спецназначения. Там он стал командиром отряда.

Видео дня

С 2014 года принимал участие в антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

23 марта 2016 года назначен командиром Кировоградского 3-го полка спецназначения.

В июне 2017 года окончил Национальный университет обороны Украины, получив диплом магистра.

Оборона аэропорта Донецка и звание героя Украины

Во время АТО Александр Трепак совместно с подразделениями специального назначения Военной службы правопорядка охранял Центр обеспечения бронетанковым вооружением в Бахмуте и базу хранения стрелкового оружия в селе Парасковеевка.

Принимал участие в операции по поиску и эвакуации тяжело раненного командира Центра Владимира Чобитка 7 июня 2014 возле Бахмута. В ходе нее Трепак, возглавляя подгруппу из 8 бойцов, захватил вражеский блокпост на въезде в город и в течение трех часов удерживал его, обеспечив коридор безопасности. Получил пулевое ранение в ногу, с которым двое суток отбивал атаки боевиков на Центральную артиллерийскую базу вооружения.

После лечения с 27 августа по 3 октября 2014 года был старшим военным начальником по обороне аэропорта "Донецк". Организовывал контрдиверсионную и контрзасадную работу в окрестностях аэропорта, отбивая попытки террористов перекрыть пути снабжения.

Стал прототипом одного из героев фильма Ахтема Сеитаблаева "Киборги", который посвящен обороне аэропорта Донецк.

За личное мужество, героизм и высокий профессионализм 12 февраля 2015 года указом президента Трепаку присвоили звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Трепак - новый командующий ССО

Напомним, как сообщал УНИАН, 9 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Трепака командующим Силами специальных операций (ССО) ВСУ указом №314/2024.

На этой должности Трепак сменил Сергея Лупанчука.

Вас также могут заинтересовать новости: