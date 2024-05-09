Представитель Пентагона уверен, что Россия будет продолжать пытаться найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи.

Представители Пентагона работают с компанией Илона Маска SpaceX, чтобы препятствовать несанкционированному использованию российскими военными интернет-терминалов Starlink на поле боя в Украине.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу отдела космической политики Министерства обороны США Джона Плама. Отмечается, что в этом вопросе США "активно сотрудничают с правительством Украины и компанией SpaceX".

"На данный момент мы успешно противодействуем российскому использованию [Starlink], но я уверен, что Россия будет продолжать пытаться найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи. Это будет оставаться проблемой, я думаю, что мы справились с ней и нашли хорошие решения как со Starlink, так и с Украиной", – сказал он в интервью Bloomberg News. Видео дня

При этом Пламб отказался вдаваться в детали о том, какие методы или процедуры используются для пресечения использования Россией портативных терминалов связи, которые подключаются к флоту низкоорбитальных спутников SpaceX. Представители украинского правительства также не дали комментариев.

Издание отмечает, что терминалы Starlink по-прежнему рекламируются для продажи в России на таких платформах, как сайт электронной коммерции Ozon. Продавцы утверждают, что они работают по подписке, оформленной на имя жителей европейских стран, где технология лицензирована.

Михаил Федоров – министр цифровой трансформации Украины – говорил, что к маю 2022 года Украина получила 10 000 терминалов Starlink, которые обеспечивают критически важную связь в войне с российскими захватчиками. Впоследствии Пентагон заключил со SpaceX годовой контракт на 23 миллиона долларов, который заканчивается в этом месяце.

На вопрос о статусе контракта , пресс-секретарь отдела космической политики Омар Вилларреал ответил, что они работают над продлением его до ноября.

Использование Starlink во время войны

Как известно, с первых месяцев вторжения РФ в Украину наша страна пользуется терминалами Starlink. Они помогают как военным на фронте, так и не раз устанавливались в освобожденных от оккупантов городов, чтобы люди могли связаться с родными.

На днях глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что Польша будет продолжать оплачивать работу более 20 тысяч терминалов Starlink, которые передала Украине.

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