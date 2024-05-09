Отмечается, что месяцы бездействия США привели к потерям для украинских сил на поле боя.

Западная разведка полагает, что Россия стремится использовать то, что она считает "окном возможностей", для дальнейшего усиления воздушных и наземных атак на Украину перед основными поставками военной помощи от США. Об этом CNN сообщили трое чиновников, знакомые с последними оценками.

Чиновники заявили, что между принятием соответствующего законопроекта и прибытием большей части помощи, которая будет иметь существенное значение на линии фронта, пройдет некоторое время, и именно этой задержкой, по их мнению, Россия попытается воспользоваться.

По словам чиновников, месяцы бездействия США привели к потерям для украинских сил на поле боя. И сейчас есть опасения, что российские войска попытаются добиться дальнейшего прогресса и закрепить ранее достигнутые успехи, прежде чем это "окно возможностей" закроется.

Видео дня

"Западные и украинские официальные лица считают, что краткосрочная угроза усиления атак связана с планами России по более масштабному наступлению в начале этого лета. Они обеспокоены дальнейшей частичной мобилизацией в России для отправки большего количества "рабочей силы" на передовую, пока Украина борется с собственной нехваткой", - говорится в публикации.

Что же касается перспектив Украины на ближайшие недели, даже с учетом прибытия новой помощи, один американский военный чиновник заявил CNN: "В лучшем случае она будет удерживать линию обороны".

Помощь Украине от США - заявление главы Пентагона

Напомним, на днях мнистр обороны США Ллойд Остин заявил, что говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования от США пока "слишком рано": нужно время, чтобы Киев смог получить некоторые из выделенных возможностей.

"Мы ставим в приоритет такие критически важные вещи, как средства ПВО и артиллерийские боеприпасы", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: