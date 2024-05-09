Все, что плохо для Байдена, хорошо для российского правителя.

Война в секторе Газа является отличным подарком для правителя России Владимира Путина. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что победа Дональда Трампа означала бы вынужденную капитуляцию Украины перед условиями России за столом переговоров. При этом чем больше хаоса будет в Газе до ноября, тем труднее будет Байдену победить Трампа.

"Именно это делает наступление израильских сил обороны на восточный Рафах на этой неделе таким опасным для Байдена", - говорится в материале. Видео дня

Авторы указывают, что нет никаких доказательств того, что Путин имел какое-то отношение к убийству 1200 израильских мирных жителей в прошлом году.

"Но Россия была основным бенефициаром. Чтобы прийти к такому выводу, вам нужно лишь спросить - кто проигрывает? Самым большим геополитическим ответом является Джо Байден. Поскольку израильские войска продвигаются к анклаву Рафах в Газе, ситуация, вероятно, только ухудшится", - прогнозирует СМИ.

Журналисты напоминают, что через три недели после атак на Израиль Москва приняла делегацию высокопоставленных чиновников ХАМАС. И считают угрожающим то, что Путин "скатывается к открытому антисемитизму".

"Сейчас он постоянно ссылается на то, что лидер Украины Владимир Зеленский является евреем. Как ни странно, но он делает это в сочетании с утверждением, что Зеленский руководит нацистским государством. Все, что плохо для Байдена, хорошо для Путина. Поскольку он является единственным защитником "международного порядка, основанного на правилах" на президентских выборах 2024 года, победа Байдена была бы плохой новостью для Москвы. ... Чем больше хаоса будет в Газе до ноября, тем труднее будет Байдену победить Трампа. Именно это делает наступление израильских сил обороны на восточный Рафах на этой неделе таким опасным для Байдена", - пишет издание.

Конфликт в секторе Газа - последние новости

На днях Израиль взял под контроль пограничный переход Рафах в секторе Газа. Специальные силы ЦАХАЛ наблюдают за пропускным пунктом. Кроме того, под контролем Израиля оказалась центральная дорога, соединяющая северную и южную части сектора Газа.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Это сопровождалось массированным ракетным ударом. На своем пути боевики грабили, насиловали и убивали местных жителей.

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