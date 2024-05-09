Олег Пендзин отметил, что хоть европейские санкции не включают газовые ограничения, но газовый гигант превращается в банкрота.

Первый год полномасштабного вторжения России в Украине обернулся для "Газпрома" потерей 1,226 триллиона рублей, а за 2023 год чистая прибыль главной компании "Газпрома" сократилась еще на 7% – до 696 миллиарда рублей.

Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что европейские санкции не включают газовые ограничения.

"Ни в одном санкционном пакете, который приняла Европа, нет ограничений по природному газу. То есть формально России ничего не мешает поставлять в Европу газ. Но в 2022 году Россия решила "заморозить" Европу, как всегда, использовав бизнес-отношения как метод давления", – отметил эксперт в комментарии 24 каналу.

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По его словам, европейские покупатели отказались платить завышенные цены на газ и нашли альтернативные источники поставок, что в результате привело к сокращению доли российского газа на европейских рынках с 37% до 8%.

"Россия скоро потеряет те объемы поставок, которые есть на сегодня. Потому что "Газпрому" придется терпеть еще большие убытки. Они уже начали продавать свои активы в России. Уже второй раз поднимают вопрос о повышении цены на газ для российских граждан. То есть чрезвычайно эффективная и богатая компания превратилась фактически в банкрота, который начинает жить за счет органически проданных активов", – подытожил Пендзин.

Стоит отметить, что Россия сейчас поставляет в Европу 45 – 50 миллиардов метров кубических газа вместо 180 – 190 миллиардов ранее.

Проблемы Газпрома - последние новости

Газовый гигант России сообщил о своем первом ежегодном чистом убытке с 1999 года из-за сокращения поставок в Европу и снижения цен на топливо.

Получив первый за 25 лет и рекордный за всю историю убыток, "Газпром" приступает к распродаже имущества.

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