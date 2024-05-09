Компании увеличивают добычу на действующих предприятиях.

Добыча нефти в Канаде к 2030 году увеличится примерно на полмиллиона баррелей в день, что больше, чем прогнозировалось ранее. Рост цен на нефть стимулирует компании к расширению существующих проектов.

Издание Bloomberg пишет, что к 2030 году объем добычи вырастет до 3,8 миллиона баррелей в день, что примерно на 3% больше, чем прогнозировалось в прошлом году. Компании, включая подразделение Imperial Oil Ltd. компании Exxon Mobil Corp. и Canadian Natural Resources Ltd., расширяют существующие скважины, используя преимущества начала строительства новых трубопроводов к Тихоокеанскому побережью.

"Длительный период сравнительно высоких цен на нефть укрепил балансы производителей и открыл двери для некоторых более амбициозных проектов, которые по-прежнему в основном используют существующую инфраструктуру", - отмечают аналитики Кевин Бирн и Селина Хванг.

Видео дня

Ряд проектов предполагает рост добычи на 20 000-50 000 баррелей в сутки "за счет оптимизации, повышения эффективности или коммерциализации небольших активов".

Рост добычи нефти производителями, не входящими в ОПЕК, сорвал усилия картеля по поддержанию цен путем сокращения производства. По оценкам Вашингтона, США, Бразилия, Гайана и Канада возглавят рост добычи на 1,8 миллиона баррелей в день в этом году. У Канады третьи по величине запасы нефти в мире.

Запуск расширенного трубопровода Trans Mountain в этом месяце позволил увеличить пропускную способность на 590 000 баррелей в день для отправки на экспорт к Тихоокеанскому побережью, что дало отрасли, которая долгое время сталкивалась с нехваткой трубопроводов, возможность для роста. Однако дополнительные мощности трубопроводов потребуются уже в начале 2026 года, когда увеличившийся объем добычи заполнит существующие экспортные линии.

Цены на нефть – последние новости

Цены на "черное золото" потерпели рекордное падение за три месяца. Цена на Brent упала на 6,2%, в то время как WTI снизилась на 5,6%. Среди причин такой динамики называли опасения относительно высокой инфляции в США, а также уменьшение геополитического напряжения на Ближнем Востоке.

6 мая цены на нефть стали расти. Это было вызвано, в частности, пониманием призрачности перспектив соглашения о прекращении огня в секторе Газа и ценовой политикой Саудовской Аравии.

Вас также могут заинтересовать новости: