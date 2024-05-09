В апреле страна объявила о новом пакете помощи.

Пакет военной помощи Украине от Великобритании, о котором объявили 23 апреля, не включает основные боевые танки Challenger.

Об этом заявил министр Вооруженных сил Британии Лео Дочерти, ответил на запрос депутата от Лейбористской партии Джона Макдоннелла на недавнем заседании Палаты общин, пишет ukdefencejournal.org.uk.

Вместе с тем Дочерти подчеркнул существенную поддержку, уточнив:

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"В пакет действительно входят более 400 бронированных, защищенных и вездеходных машин, более 1600 боеприпасов в виде ударных ракет и ракет ПВО, а также дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow".

При этом напоминается, что ранее Великобритания передала Украине 14 танков Challenger 2. Эти танки использовала 82-я бригада ВДВ Украины. Сообщалось о том, что один из танков был уничтожен в бою возле Рвботино на юге Украины прошлым летом.

"Challenger 2 - единственная модель танка, стоящая на вооружении британской армии, также активно использовался во время вторжения в Ирак под руководством США в 2003 году. Есть предположение, что первоначальное пожертвование Великобританией танков Challenger 2 было направлено на побуждение других стран НАТО предоставить Украине основные боевые танки", - говорится в сообщении.

Крупнейший в истории пакет помощи от Британии - что сообщалось

Напомним, 23 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине.

"Объявленное сегодня дополнительное финансирование в размере 500 миллионов фунтов стерлингов, благодаря которому военная помощь Великобритании Украине в этом финансовом году составит 3 миллиарда фунтов стерлингов, будет использовано для быстрой доставки срочно необходимых боеприпасов, средств ПВО, беспилотников и инженерной поддержки", - отмечалось в официальном сообщении.

Указывалось, что в пакет вооружений, в частности, войдут: 60 катеров; более 1600 ударных и зенитных ракет, а также дополнительные Storm Shadow.

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