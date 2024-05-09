Британский посол в Киеве поздравил Залужного.

Бывший Главнокомандующий ВСУ, который первые два года полномасштабной войны вел за собой армию в противостоянии с Россией Валерий Залужный, стал послом Украины в Великобритании.

9 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Лондон не замедлился с реакцией: британский посол в Киеве Мартин Харрис прокомментировал такой "дипломатический" выбор Украины. В социальной сети X он написал:

"Искренне поздравляю Валерия Залужного с назначением на должность Посла Украины в Великобритании". Видео дня

Также Харрис отметил, что с нетерпением ждет совместной работы с Залужным по укреплению нерушимого альянса между Украиной и Великобританией и "100-летнего партнерства". Речь идет о масштабном соглашении, которое страны стремятся заключить в ближайшее время.

100-летнее партнерство между Британией и Украиной

Как известно, Лондон и Киев стремятся заключить совместное соглашение о 100-летнем партнерстве. Это на днях отмечало британское посольство в Украине, подводя итоги визита главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона и его встречи с Зеленским. 3 мая отмечалось, что переговоры по этому поводу начаты. Речь идет о масштабном соглашении, которое будет охватывать весь спектр британско-украинских отношений: торговлю, безопасность и оборону, оружие, культурно-образовательные вопросы и тому подобное.

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