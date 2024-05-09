Если бы не Украина, американская армия еще много лет ждала бы этой модернизации.

Расходы на военную помощь Украине значительно ускорили модернизацию армии США. Ведь фактически Пентагон отдает Украине свое старое оружие, получая взамен деньги из бюджета на закупку вооружений нового поколения. Об этом пишет The Telegraph.

"Буквально говоря, примерно 140 миллиардов долларов США, которые Соединенные Штаты тратят на Украину в течение первых трех лет войны, на самом деле финансируют масштабную модернизацию американской армии", - говорится в публикации.

Показательной здесь стала ситуация с боевыми машинами пехоты M-2 Bradley. Пентагон передал Украине 200 этих машин образца 1990-х годов и на полученные от Конгресса деньги купил у производителя новые БМП только что с конвейера. Причем, как подтвердили в Пентагоне, армия США получает полное замещение: за один старый Bradley, подаренный Украине, американские войска получают один новый Bradley со всеми современными функциями.

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Более того: новые машины, которые поступают в американские войска, были изготовлены уже с учетом определенных уроков, усвоенных на полях Запорожья и Донбасса. Одна из главных новаций - бортовая система активной защиты Iron Fist, которая перехватывает в полете ракеты и беспилотники. Если упростить, то это крошечный зенитно-ракетный комплекс, защищающий бронемашину, на которую он установлен.

Система Iron Fist уже некоторое время используется в армии Израиля и хорошо себя зарекомендовала. Но именно война в Украине, где дроны стали доминировать на поле боя, вдохновила США и другие страны немедленно увеличить инвестиции во внедрение бортовых систем активной защиты на бронетехнике.

"Первые несколько M-2A4E1 [Bradley], награда армии США за помощь украинской армии, являются хорошим началом. И чем больше Bradley Америка пришлет в Украину, тем быстрее солдаты США получат активную защиту", - отмечает The Telegraph.

Американская помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, эксперты прогнозируют, что поставки основного количества западных вооружений, о которых было объявлено в апреле, продлятся около двух месяцев. В этой ситуации, когда партии оружия только в пути, наше военно-политическое руководство вынуждено выбирать между потерей территории и потерей жизни военнослужащих.

Также мы рассказывали, что тяжелые беспилотники MQ-9 Reaper занимают первое место в списке оружия, которое Украина хочет получить от США. Эти беспилотники были приоритетом для Киева с первых дней войны. Однако если раньше их планировалось использовать как для ударных, так и для разведывательных миссий, то теперь, по словам источников, Украина в основном заинтересована в использовании MQ-9 Reaper только для разведки.

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