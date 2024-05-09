8 мая Верховная Рада проголосовала за продление военного положения до 11 августа 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, документы возвращены с подписью главы государства сегодня, 9 мая.

Таким образом, новое продление военного положения начнет действовать с 14 мая - до 11 августа 2024 года.

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Военное положение в Украине - последние новости

8 мая Верховная Рада проголосовала за продление воен ного положения до 11 августа 2024 года.

За законопроект, который внес президент Зеленский в парламент (№11234 "Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине"), проголосовало 339 народных депутатов. Им предусмотрено продлить с 5 часов 30 минут 14 мая 2024 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине - до 11 августа 2024 года.

Также депутаты проголосовал за еще один президентский законопроект - №11235 "Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации". Его поддержали 336 народных депутатов. Соответствующим документом предусмотрено также с 14 мая на 90 суток продлить срок проведения всеобщей мобилизации, то есть до 11 августа.

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