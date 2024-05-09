Телеведущая напомнила, что ее сын переехал на ПМЖ в другую страну еще до начала войны.

Телеведущая Наталья Мосейчук разобрала заказную информационную атаку на нее и обвинения в выезде сына в прямом эфире проекта "Тема с Мосейчук". Ведущая напомнила, что масштабная атака началась после прошлонедельного эфира, во время которого обсуждали проблемы мобилизации.

"Тему я обозначила сегодня "К кому постучится СБУ?" по мотивам предыдущего эпизода, который состоялся неделю назад, здесь, где мы обсуждали тему провала мобилизации. Сидел адвокат, сидели военные, Жорин сидел (Максим Жорин - заместитель командира 3-й ОШБР - ред.). Мы говорили, кто способствует мобилизации, кто тормозит мобилизацию, как действуют ТЦК и почему мы оказались в этой точке", - сказала Наталья.

Она отметила, что на этой неделе попала в крайне токсичную среду.

"После прошлого эфира я живу в такой достаточно "желчной" среде и страдаю, в том числе, от информационных атак. Это не первая информационная атака. И не последняя, конечно же. Но очень знаково, что произошла она после этого разговора о мобилизации", - рассказала телеведущая.

Мосейчук подчеркнула - слова, сказанные в студии на прошлой неделе, были вырваны из контекста.

"Я обращалась и разбирала дело такого человека, например, как Стахив (Остап Стахив - псевдоактивист, выступавший против вакцинации, отрицал КОВИД, а теперь распространяет пророссийские нарративы. Активно сотрудничал с гауляйтером Херсона Кириллом Стремоусовым - ред)... Я зачитывала, какие к нему есть претензии от закона. Все так повернулось, что я обидела людей, что сказала людям, мол, "к каждому украинцу постучится в дверь СБУ". На самом деле, эти слова были искажены, потому что я зачитывала кейс Стахива... И, в результате получилось так, что тысячи украинцев были возмущены словами "к вам постучится СБУ". Хотя речь шла о "псевдоадвокатах".

Прокомментировала она и упреки в адрес ее сына, которые были составляющей атаки.

"По поводу своего сына я тоже дала объяснения общественности. Антон уехал за три с половиной года до начала полномасштабного вторжения. Не то, что уехал - он эмигрировал. И возвращаться в страну он не собирается. Собственности у него нет, фабрики кондитерской у него нет. Он ни на что не претендует и он не нарушал закон и не выезжал 24.02.2022", - заявила Наталья Мосейчук.

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