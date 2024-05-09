Миллер подчеркнул, что Вашингтон продолжи поддерживать Киев в военном плане и помогать ее экономике, чтобы страна могла стоять на ногах.

В ближайшие недели Соединенные Штаты Америки объявят о поставках новых пакетов военной помощи Украине. Такое заявление сделал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

В ходе брифинга американский чиновник отметил, что вопрос увеличения количества личного состава в украинской армии лежит на Украине. Однако Миллер подчеркнул, что Вашингтон продолжи поддерживать Киев в военном плане и помогать ее экономике, чтобы страна могла стоять на ногах.

"И вы видели, как мы реализуем ряд вещей в этом отношении. Могу заверить вас, что анонсов будет больше – они появятся в дополнительном пакете", – сказал представитель Госдепа.

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Помощь Украине: другие заявления

Германия выкупит у США три системы HIMARS для передачи их Украине. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что они поступят со складов американских вооруженных сил.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что первые 180 тысяч боеприпасов, закупленных в рамках чешской инициативы, могут быть доставлены в Украину уже в июне.

Кроме того, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассказала, когда начнутся поставки самолетов F-16 Украине. По ее словам, истребители начнут поступать уже летом.

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