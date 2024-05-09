Председатель комитета парламента Венгрии по иностранным делам, соратник премьер-министра Виктора Орбана Жолт Немет заявил, что российская угроза для их страны реальна.
Как пишет Válasz Online, он и ранее выражал несогласие с линией правительства, однако в этот раз выступил более открыто. "Если бы мы сейчас не были членами НАТО, то, вероятно, не Украина защищалась бы от нападения России, а мы", - сказал он на конференции Венгерского атлантического общества.
Политик напомнил, что Североатлантический Альянс является оборонным союзом и тот факт, что Россия видит в нем угрозу, лишь доказывает ее желание доминировать над членами НАТО.
"НАТО, что бы ни говорили уважаемые пропагандисты президента Путина, не является антироссийской организацией, она не планирует нападать на Россию и никогда этого не делала, но она может защитить своих членов от российского нападения. Россия не может ограничить суверенитет Венгрии военными средствами, потому что мы являемся членом НАТО", - подчеркнул он.
Немет считает, что Москва не обязательно планирует вводить войска - речь может идти лишь о желании диктовать Венгрии, как она может поступать. "С кем мы можем вступать в союз, какое оружие у нас может быть, что мы можем представлять на международных форумах. Другими словами, суверенитет Венгрии будет нарушен, поэтому НАТО - это не только гарантия нашей физической безопасности, но и нашего суверенитета", - добавил политик.
Он назвал утверждение о том, что НАТО якобы стало причиной войны в Украине, вредным. "Мантра такова: великие державы, Россия и, возможно, Китай, оправдывают свое господство в сферах собственных интересов. Для них является плохим прецедентом то, что суверенные страны мира могут свободно пользоваться своим правом выбирать союзников, как это гарантировано статьей 51 Устава ООН", - подчеркнул он.
Позиция Венгрии по войне в Украине:
Изначально Будапешт осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако отказался предоставлять стране военную помощь, а также сохранил отношения с Москвой.
Премьер-министр Виктор Орбан ветировал европейскую помощь Украине, а также выступал против ее членства в НАТО и Европейском Союзе.
Также венгерский премьер призывал прекратить огонь и сесть за стол переговоров с Москвой, поскольку он убежден, что Украина не способна победить Россию.