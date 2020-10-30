Боксеры приняли участие в традиционной процедуре и провели последнюю дуэль взглядов.

В Лондоне состоялась процедура взвешивания перед боем в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Усик - Чисора.

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Украинский боксер оказался гораздо легче своего оппонента. Весы под Усиком показали 98,42 кг, а под Чисорой - 115,66 кг. Таким образом, разница в весе составила 17 килограмм.

Во время процедуры Чисора устроил целое шоу. Британец пришел в образе, напоминающем Джокера. На боксере была нанесена белая краска, на груди написано слово "war" (война - прим.), а на лице в черном цвете нанесена улыбка.

Во время дуэли взглядов оба бойца вели себя предельно серьезно и корректно.

Видео дуэли взглядов опубликовал YouTube-канал Matchroom Boxing.

Усик - Чисора: перед боем

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Автор: Данил Слесь