В Лондоне состоялась процедура взвешивания перед боем в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Усик - Чисора.
Читайте такжеУсик получил в подарок именную футболку клуба АПЛ от украинского футболиста (видео)
Украинский боксер оказался гораздо легче своего оппонента. Весы под Усиком показали 98,42 кг, а под Чисорой - 115,66 кг. Таким образом, разница в весе составила 17 килограмм.
Во время процедуры Чисора устроил целое шоу. Британец пришел в образе, напоминающем Джокера. На боксере была нанесена белая краска, на груди написано слово "war" (война - прим.), а на лице в черном цвете нанесена улыбка.
Во время дуэли взглядов оба бойца вели себя предельно серьезно и корректно.
Видео дуэли взглядов опубликовал YouTube-канал Matchroom Boxing.
Усик - Чисора: перед боем
- Вечер бокса пройдет 31 октября в Лондоне на арене "Уэмбли": где смотреть бой Усик - Чисора.
- На кону поединка не будет чемпионских поясов.
- Для Усика это будет второй бой в супертяжелом весе и 18-й на профи-ринге. Во всех предыдущих боях украинец одержал победы. У Чисоры - 32 победы и 9 поражений.
- Во время одной из тренировок Усик обратился к Чисоре, заявив: "Я иду за тобой". Позже британец ответил украинцу.
- Перед боем Усик сдал тест на коронавирус.
- 29 октября состоялась первая за последние дни дуэль взглядов Усика и Чисоры. Боксеры шутили и даже обнялись.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram