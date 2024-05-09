Он объяснил, что с принудительно мобилизованными не хотел бы оказаться в критической ситуации.

Боец ВСУ заявил, что ему безразлично, мобилизуют ли мужчин, которые ходят в военное время в рестораны, тогда как он в добровольном порядке согласился защищать государство.

Его не смущает то, что кто-то обладает возможностью жить своей жизнью где-то в Киеве или Львове, пояснил военнослужащий 109-й отдельной бригады территориальной обороны Украины Станислав Асеев. Просто психологически принудительно мобилизованным трудно доверить собственную безопасность, уточнил он в комментарии Suspilne:

"Мне безразлично - мобилизуют человека, который сидит в ресторане, или нет. Более того, учитывая то, что я увидел в "учебках" - а это были люди, которых принудительно мобилизовали - с большинством из них я бы не хотел оказаться в критической ситуации, когда надо будет держать траншеи. Я не знаю, как эти люди себя поведут, и будут ли вообще их держать". Видео дня

Асеев привел в пример относительно "правильной" мобилизации опыт 3 ОШБр. По словам военного, там едва ли не большинство бойцов - добровольцы. Учитывая то, что на государственном уровне в ВСУ не могут найти даже делопроизводителей на Запорожское направление, тогда как 3 ОШБр на опасные направления находит ребят по 20-25 лет, что-то в коммуникации государства с украинцами не так, акцентировал Асеев.

Он пояснил, что немало талантливых украинцев, например тех людей, которые разбираются в айти и могли бы помочь ВСУ на направлении БПЛА, не хватает, ведь у общества есть страх, что кого-то мобилизуют именно пехотой. Асеев заявил, что стоять "на нуле" с автоматом после учений может каждый, если позволяет психологическое состояние, а вот людей узкоспециализированных труднее найти. По его словам: "Если таких людей использовать в качестве пехоты - это проблема".

Он резюмировал, что Украина должна создать рациональный подход к использованию личного состава. В то же время относительно мобилизации пехоты, Асеев считает, что украинцам следует героизировать эту специальность. "Возможно, надо делать какие-то полукиношные вещи, в которых жажда защищать страну будет превалировать над страхом смерти", - сказал он.

В то же время военный заявил, что пехота - человек, который фактически видит врага лицом к лицу первым, поэтому таких смельчаков всегда будет не хватать: "Вы ничего с этим не сделаете. Как вы не будете пытаться законодательно это нормировать, люди будут понимать, что такое пехотинец. И в пехоте всегда будет какой-то процент нехватки личного состава".

Украина увеличила штрафы для военнообязанных

Сегодня во время брифинга председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушав уточнил, что государство на уровне закона существенно увеличивает штрафы за нарушение правил воинского учета.

В частности, если человек не обновит свои данные в течение двух месяцев с момента 18 мая (день, когда закон о мобилизации вступит в силу), то его оштрафуют на сумму от 17 до 25 500 гривен.

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