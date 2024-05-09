Глава государства подписал соответствующий указ.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины. Он занимал эту должность с октября 2019 года.

Соответствующий указ главы государства №317/2024 от 9 мая обнародован на сайте Офиса президента. В нем говорится:

"Уволить Рудя Сергея Леонидовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины". Видео дня

СБУ разоблачила агентов ФСБ в Управлении госохраны

7 мая Служба безопасности проинформировала о разоблачении сети агентов 5 службы ФСБ, которые готовили убийство президента Украины. В Спецслужбе заявили, что были задержаны два полковника Управления государственной охраны. Отмечалось, что расследованию СБУ способствовало УБД.

Так, из задач агентов было найти исполнителя, который возьмет в заложники, а затем и ликвидирует Зеленского. Искали такого человека среди военных, приближенных к охране президента.

Кроме Зеленского, группа планировала также ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников. Буданова планировали ликвидировать перед Пасхой. Завербованный Россией агент должен был передать данные о координатах дома, в котором предположительно бы находился Буданов. По этому месту Россия должна была ударить ракетой.

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