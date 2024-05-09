Ранее действующего и бывшего президента Украины добавила в базу розыска дежурная часть МВД России в оккупированной Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент нашего государства Петр Порошенко, недавно объявленные в розыск в России, исчезли из базы розыска Министерства внутренних дел РФ. Об этом сообщают росСМИ.

По поисковым запросам база данных российского МВД не находит никакого результата.

Как известно, Зеленского и Порошенко добавила в базу розыска дежурная часть МВД России в оккупированной Донецкой области. Это произошло не позднее 22 февраля, но карточки розыска заметили только в начале мая.

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Объявление Зеленского в розыск РФ

На днях Россия объявила Зеленского в розыск. Украинского лидера якобы разыскивают по статье УК РФ. Однако по какой конкретно статье - указано не было.

Впоследствии СМИ стало известно, какие статьи "шьет" Кремль Зеленскому. Президента Украины подозревают в "развязывании и ведении агрессивной войны" и "применении запрещенных средств и методов ведения войны".

В Офисе главы государства прокомментировали эту информвцию. По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, все эти ордера нужны исключительно для российской пропаганды.

В свою очередь в МИД Украины считают, что таким образом Россия ищет возможности привлечь на себя внимание.

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