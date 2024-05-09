Зрители резко возмутились выступлением Эден Голан.

Представительница Израиля на "Евровидении-2024", певица Эден Голан, которая ранее назвала своих фаворитов, выступила на сцене конкурса под недовольный гул зрителей. Это произошло прямо во время генеральной репетиции второго полуфинала.

Как пишет Times of Israel, накануне, 8 мая состоялась последняя репетиция второго полуфинала. Когда на сцену вышла Эден Голан, еврофаны начали возмущенно высказываться в ее сторону, в частности ее выступление сопровождалось громким освистыванием.

В сети распространили видео с места событий. Зрители начали поднимать запрещенные на шоу флаги Палестины. Также присутствующие возмутились, когда певица перешла с английского на иврит, во время исполнения последней части песни "Hurricane". В то же время многие зрители поддержали Голан громкими овациями.

"Я горжусь тем, что представляю свою страну, особенно в этом году. Я получаю поддержку и любовь, и я полна решимости показать лучший результат завтра в полуфинале, и ничто не остановит меня на пути к этой цели!" - заявила Эден после инцидента.

На ситуацию уже успела отреагировать израильская общественная телерадиокомпания Kan. Именно она координирует участие государства на Евровидении. Представители Kan подчеркнули, что Голан достойно выступила на сцене.

"Они не заставили ее замолчать и не заставят замолчать нас", - говорится в заявлении телерадиокомпании.

Сегодня, 9 мая стало известно, что представители Kan подали жалобу на Европейский вещательный союз из-за освистывания певицы. А также они выразили свое недовольство относительно действий вещателя Швеции SVT.

Еврофаны предполагают, что во время второго полуфинала, который состоится 9 мая, инцидент повторится и Эден Голан будет выступать под возмутительный гул.

Напомним, ранее представитель Финляндии на "Евровидении-2024" вышел на сцену без трусов.

Вас также могут заинтересовать новости: