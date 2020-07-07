"Это будет сложно": экс-чемпион мира Гвоздик дал прогноз на бой Усик - Чисора

Александр Гвоздик считает, что Усику будет сложно против британца, но еще сложнее - против действующих чемпионов мира.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик оценил перспективы Александра Усика в супертяжелом весе и дал прогноз на его бой с британцем Дереком Чисорой.

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Украинского боксера, который уже завершил карьеру, цитирует BoxingScene.

"Сейчас становится все сложнее переходить в супертяжелый вес, потому что его представители становятся с каждым годом крупнее. Если вы посмотрите на 60-е и 70-е годы, то тогда они были намного меньше, чем сейчас. Поэтому Усику будет сложно конкурировать с этими парнями.

Когда ты боксируешь против крупного парня с уровнем навыков Уизерспуна, то все хорошо. Но когда против тебя выходит боец вроде Джошуа, у которого есть титул олимпийского чемпиона и большой технический арсенал, то становится очень сложно", - отметил Гвоздик.

Бывший чемпион отметил, что верит в успех Усика в предстоящем поединка:

"Я знаю, что у Усика действительно хорошие навыки, поэтому он сможет конкурировать с супертяжами. Но я хочу увидеть его бой против Чисоры. Дерек не такой крупный, но он умеет бороться за победу. У него есть характер. Верю, что Александр сделает это, но будет сложно".

Напомним, бой Усик - Чисора должен был пройти 23 мая в Лондоне. В итоге событие перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал УНИАН, ранее Гвоздик не стал исключать возвращения в бокс в будущем.

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