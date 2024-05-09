Либо граждане с большими зарплатами будут своими налогами содержать бойцов на фронте, либо у страны не будет денег на продолжение борьбы, говорят аналитики.

Бронирование от мобилизации, в том числе на осноове уплаченных налогов, может нарушать принцип справедливости, но государству важно сохранить работающую экономику, без которой финансировать армию будет невозможно. Об этом говорят эксперты, с которыми пообщалось издание NV.

Эксперты отмечают, что государству нужны деньги как минимум на зарплаты солдатам, и взять эти деньги неоткуда, кроме как с налогов. Которые кто-то должен заплатить.

"Любые западные деньги или в форме финансовой помощи, или в форме кредитов не разрешено использовать на оборонные нужды. Поэтому на сегодняшний день от прочности экономики зависит на самом деле прочность нашего фронта, и это не преувеличение", — пояснила нардеп, член комитета Рады по вопросам экономического развития Галина Янченко.

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Она подчеркнула, что потеряв налоговые поступления, Украина может потерять возможность защищаться на фронте.

"Война — это очень дорого, и Украина должна финансировать ее из собственных ресурсов. Поэтому государство должно быть эффективным, прежде всего, — отбрасывать любой популизм и быть эффективным", — соглашается с ней инвестиционный банкир Сергей Фурса.

По его мнению, в любом случае не может быть ситуации, когда воюют вообще все, а значит, государству следует определиться: кто будет сражаться на фронте, а кто – обеспечивать эту борьбу в тылу.

В то же время эксперты призывают к прозрачности и справедливости бронирования. Как отметил адвокат приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека Роман Лихачев, сегодня в Украине "бронируют кого хотят" – работников цирка и медиа, продавцов и футболистов. Юрист считает, что нужны четкие критерии для получения брони вместо нынешних весьма расплывчатых.

Лихачев считает, что бронирование по принципу квот (например, бронируется 10% персонала) может привести к определенным спекуляциям. Например, компания может искусственно расширить штат за счет людей, которые уже служат, чтобы забронировать больше своего настоящего персонала.

Лихачев добавляет, что некоторые люди готовы давать взятки и незаконно пересекать границу, чтобы не идти в армию. По его мнению, заставить их пойти в армию юридически достаточно трудно, поэтому логично предоставить людям легальную возможность "откупиться" от мобилизации.

Бронирование от мобилизации: последние новости

Как писал УНИАН, в настоящее время власти работают над созданием новой системы бронирования от мобилизации вместо нынешней. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, обсуждаются две модели бронирования.

Первая модель: бронь получают люди с зарплатой выше определенного порога, которые платят с нее налоги. Арахамия упомянул налог в размере 35 тысяч гривен в месяц, чего хватит на содержание одного военнослужащего.

Вторая модель: любое предприятие может забронировать любого работника, независимо от размера зарплаты, но строго в рамках определенной квоты и при условии уплаты налога на каждого забронированного в размере 20 тысяч гривен. Размер квоты, по словам Арахамии, например, может составлять 10% от общего числа работников.

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