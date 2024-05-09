Президент Украины объяснил, что нельзя выводить бригады с голыми руками в бой.

У Украины есть план ротаций для вывода на отдых бойцов из зоны боевых действий, но их должны заменить укомплектованные и механизированные бригады. Для этого важным моментом является поставка вооружения со стороны партнеров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой конференции, которую политики дали 9 мая в Киеве. На мероприятии он подчеркнул, что для того, чтобы завладеть инициативой на востоке, украинским защитникам необходимо увеличение поставок оружия от партнеров. Глава государства сказал следующее:

"Мы понимаем названия, понимаем количество всего, что нам нужно, понимаем количество бригад, понимаем, какое количество нам надо вывести, скажу вам между нами. Для того, чтобы люди отдохнули, как минимум. Идут ротации. Есть план этих ротаций. Слава богу, что все это есть". Видео дня

В то же время Зеленский отметил, что на место сильных бригад, которые выводят, должны заходить другие укомплектованные бригады.

"Не просто ребята сильные. А ребята сильные и не с голыми руками. Механизированные бригады, мощные бригады", - сказал он.

О чем Зеленский говорил с Мецолой

Сегодня Зеленский и Мецола обсудили ряд вопросов, в том числе текущую ситуацию на фронте и к чему сейчас готовятся оккупанты. Зеленский отметил, что при условии увеличения поставок оружия Силы обороны смогут остановить российские войска на востоке.

"Там сейчас у них инициатива. Это не секрет. Нам нужно их остановить и забрать инициативу в свои руки. Это можно сделать только, когда в руках есть что-то крепкое... Как только поставки оружия дойдут, мы остановим их инициативу на востоке государства. Безусловно, пользуясь этим моментом они увеличили свои войска на севере, на востоке нашего государства. Повсюду. Харьковский регион, Сумской регион. Они везде что-то увеличивают", - сказал президент.

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